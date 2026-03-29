Thủ tướng: Thanh Hóa ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn, hiện đại

TPO - Thủ tướng định hướng, Thanh Hóa ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn, hiện đại, có khả năng phát huy tốt hơn tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của địa phương. Các doanh nghiệp đến với Thanh Hóa bằng tầm nhìn dài hạn, phát triển bền vững, hài hòa lợi ích.

“Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển”

Sáng 29/3, tại khu FLC SamSon Golf&Resort (phường Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức "Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có hơn 800 người từ các đơn vị, doanh nghiệp, trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, những năm qua, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10,24%; nhiều chỉ tiêu kinh tế trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước như: thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước, lượng khách du lịch và doanh thu du lịch.

Đến nay, có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, với 192 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 16 tỷ USD, đứng thứ 9 cả nước về thu hút FDI.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2026 có ý nghĩa quan trọng để kết nối cơ hội và hợp tác phát triển, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ.

"Với phương châm "Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển", thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Thanh Hóa sẽ đồng hành với doanh nghiệp thu hồi, bàn giao đất để thực hiện dự án; lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh của dự án", Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định.

"Doanh nghiệp đến Thanh Hóa lâu dài, bền vững"

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Thanh Hóa đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút các nguồn lực cho tăng trưởng thời gian qua.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư.

Thủ tướng cho rằng, Thanh Hóa cần có tư duy quy hoạch tầm nhìn xa hơn, rộng hơn, chiến lược hơn, phải biết kết nối hiệu quả các lợi thế nội tại của địa phương với các cực tăng trưởng, các trung tâm động lực của vùng và cả nước.

Trong đó, tỉnh cần tiếp tục phát huy hiệu quả các không gian phát triển trọng điểm, đặc biệt là Khu Kinh tế Nghi Sơn, đồng thời bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững, gắn với yêu cầu hiện đại hóa hạ tầng, mở rộng liên kết và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Khu Kinh tế Nghi Sơn thu hút nhiều nhà đầu tư mới.

Theo Thủ tướng, Thanh Hóa cần ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn, hiện đại, có khả năng phát huy tốt hơn tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của địa phương. Trong đó, tỉnh cần khai thác hiệu quả 4 trung tâm động lực “Tứ sơn” cùng với 6 hành lang kinh tế để tạo ra mạng lưới phát triển liên kết, đồng bộ và lan tỏa.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh tập trung phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược theo hướng hiện đại, kết nối trong tỉnh, liên vùng, quốc gia và quốc tế; trong đó, hạ tầng phải thực sự đi trước, mở đường cho phát triển.

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp đến với Thanh Hóa bằng tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đã trao giấy chứng nhận đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư đối với 42 dự án, có tổng mức đầu tư gần 103.000 tỷ đồng (tương đương 4 tỷ USD).

Cũng tại sự kiện, Thanh Hóa công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, với 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 24 tỷ USD).