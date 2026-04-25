Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

TPO - Sáng 25/4, tại TP. Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Sỹ Thanh - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Quân khu 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Theo Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5, trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu đã lập nhiều chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tiêu biểu như chiến công Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường, Đồng Dương, Đồi Tranh - Quang Thạnh... đã góp phần làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 lịch sử.

Trong thời kỳ hòa bình, LLVT Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân ổn định đời sống; xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 13/2, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5, ghi nhận những đóng góp to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo thành tích của LLVT Quân khu trong thời gian qua.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Quân khu 5 là địa bàn chiến lược trọng yếu, giàu truyền thống cách mạng; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Biểu dương những thành tích to lớn mà Quân khu 5 đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời; xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh”, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, Quân khu 5 cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang và danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.