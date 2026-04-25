Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Giang Thanh - Nguyễn Thành

TPO - Sáng 25/4, tại TP. Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Sỹ Thanh - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Quân khu 5.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Theo Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5, trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu đã lập nhiều chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tiêu biểu như chiến công Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường, Đồng Dương, Đồi Tranh - Quang Thạnh... đã góp phần làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 lịch sử.

Trong thời kỳ hòa bình, LLVT Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân ổn định đời sống; xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 13/2, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5, ghi nhận những đóng góp to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo thành tích của LLVT Quân khu trong thời gian qua.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 5.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Quân khu 5 là địa bàn chiến lược trọng yếu, giàu truyền thống cách mạng; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Biểu dương những thành tích to lớn mà Quân khu 5 đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời; xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh”, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đó, Quân khu 5 cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang và danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

#Quân khu 5 #Tổng Bí thư Tô Lâm #Anh hùng LLVT nhân dân #Đà Nẵng #lễ đón nhận #quân đội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe