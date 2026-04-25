Khởi tố ông chủ một hãng nước tăng lực

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố, bắt tạm giam một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn vì hành vi sản xuất, buôn bán nước tăng lực giả.

Ngày 25/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn Tùng (SN 1989, trú tại Khu phố 4, phường Ba Đồn) để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Sơn Tùng.

Nguyễn Sơn Tùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất QUABICO (địa chỉ tại TDP 9, phường Đồng Thuận).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Tùng thành lập doanh nghiệp, tiến hành công bố và sản xuất sản phẩm nước tăng lực mang nhãn hiệu Dorje với các hương vị như nguyên bản và dâu.

Tuy nhiên, quá trình sản xuất QUABICO không thực hiện kiểm soát chất lượng theo quy định. Thành phần thực tế của sản phẩm không phù hợp với nội dung bản tự công bố đã đăng ký với cơ quan chức năng.

Nước tăng lực Dorje hướng tới khách hàng là học sinh.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định trong quá trình sản xuất, Tùng đã tự ý giảm hàm lượng Cafein xuống dưới 70% so với tiêu chuẩn, đồng thời không bổ sung thành phần Choline theo quy định. Các chỉ tiêu này không đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia đối với nước giải khát tăng lực cũng như nội dung công bố sản phẩm của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, các sản phẩm nước tăng lực Dorje sau khi sản xuất được tiêu thụ chủ yếu tại các đại lý nhỏ lẻ, tập trung ở khu vực gần các trường tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đối tượng khách hàng hướng tới là học sinh.

Cơ quan công an thu giữ thêm 1.848 chai nước tăng lực Dorje giả để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Sơn Tùng đã sản xuất 492 chai nước tăng lực giả. Đồng thời, trong quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ thêm 1.848 chai nước tăng lực Dorje giả để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.