Hà Nội: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu đốt giấy gây cháy xưởng gỗ

TPO - Do say rượu, thiếu kiểm soát hành vi, Khoa đi bộ lang thang trong khu làng nghề, dùng bật lửa đốt một tờ giấy rồi ném vào khu vực để đồ sát vách tường xưởng gỗ gây cháy lớn, ước tính thiệt hại 1,9 tỷ đồng.

Đối tượng Khoa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Khoa (SN 1982, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 19/4, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại xưởng sản xuất đồ gỗ tại khu làng nghề Tân Hội, xã Ô Diên.

Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Vụ cháy gây thiệt hại tài sản ước tính lên đến 1,9 tỷ đồng.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ người gây ra đám cháy là Nguyễn Bá Khoa. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận trưa cùng ngày có đi liên hoan tại một quán ăn gần đó.

Do say rượu, thiếu kiểm soát hành vi, Khoa đi bộ lang thang trong khu làng nghề, dùng bật lửa đốt một tờ giấy rồi ném vào khu vực để đồ sát vách tường xưởng gỗ gây cháy lớn.

Công an TP Hà Nội cho biết, vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc sử dụng rượu bia thiếu kiểm soát, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản và an ninh trật tự tại địa phương.