Bắt đối tượng tham ô tài sản sau gần 3 năm lẩn trốn

TPO - Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt đối tượng bị truy nã sau 3 năm lẩn trốn về tội 'Tham ô tài sản' khi đối tượng vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không.

Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Đồng Nai) thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an bắt giữ Huỳnh Thanh Phú (SN 1995, ngụ phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bị truy nã tội "Tham ô tài sản") khi đối tượng vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không.

Lực lượng phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã Huỳnh Thanh Phú (ảnh: CACC)

Trước đó, Huỳnh Thanh Phú là trợ lý một Cửa hàng B. H. X., địa chỉ phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hàng ngày Phú có trách nhiệm đem số tiền bán hàng trong ngày ra Ngân hàng để nộp vào tài khoản của Công ty.

Ngày 24/3/2021, Huỳnh Thanh Phú đem số tiền bán hàng trong ngày tổng cộng hơn 55 triệu đồng ra Ngân hàng để nộp vào tài khoản của Công ty, tuy nhiên Phú không nộp số tiền trên mà chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau đó, Công ty đã trình báo sự việc và Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (cũ) đã ra quyết định khởi tố tuy nhiên Huỳnh Thanh Phú đã nhanh chân bỏ trốn, truy bắt Phú không có kết quả nên ngày 7/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với Huỳnh Thanh Phú.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt Huỳnh Thanh Phú khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các đối tượng đang bị truy nã cần sớm ra trình báo, tự thú để được khoan hồng của pháp luật.

