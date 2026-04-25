Xe chở hơn 3 tấn tôm lật xuống ruộng

Trương Định

TPO - Xe tải chở hơn 3 tấn tôm bị lật xuống ruộng ven Quốc lộ 1 thuộc địa phận tỉnh Gia Lai lúc rạng sáng.

Ngày 25/4, Công an phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết đã huy động lực lượng kịp thời hỗ trợ tài xế bốc dỡ, bảo quản hàng hóa sau vụ lật xe tải đông lạnh chở tôm trên Quốc lộ 1.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h30 cùng ngày, tại Km1126+400 Quốc lộ 1 (khu phố Gia An Đông), xe tải đông lạnh BKS 79C-077.xx do tài xế Tô Quốc Khánh (SN 1986, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển theo hướng Nam - Bắc bất ngờ mất lái, lật xuống ruộng cói ven đường. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

lx.jpg
Xe tải đông lạnh chở tôm lật xuống ruộng. Ảnh: ANTT Hoài Nhơn Bắc

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chở hơn 3 tấn tôm. Sau khi lật xuống ruộng, hệ thống làm lạnh mất điện, toàn bộ hàng hóa có nguy cơ hư hỏng, thiệt hại lớn.

Nhận tin được báo, Công an phường Hoài Nhơn Bắc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và người dân hỗ trợ chuyển toàn bộ số tôm sang phương tiện khác để kịp thời bảo quản.

lx1.jpg
Các lực lượng hỗ trợ bốc dỡ, chuyển hàng giúp tài xế. Ảnh: ANTT Hoài Nhơn Bắc

Theo tài xế Khánh chia sẻ, lúc đó bản thân rất hoảng loạn vì hàng hóa có giá trị lớn, cần giữ lạnh. “Nếu không có sự giúp đỡ của lực lượng công an và người dân, tôi không biết xoay xở thế nào", tài xế Khánh nói.

Trương Định
