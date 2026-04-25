Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất trường hợp cấp lại thẻ nhà báo do bị mất phải có xác nhận của công an

Hoàng An

TPO - Với trường hợp cấp lại thẻ nhà báo được áp dụng khi thẻ nhà báo bị mất hoặc bị hỏng, đơn đề nghị cấp lại thẻ phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, cơ quan công tác và công an cấp xã nơi mất thẻ (đối với trường hợp mất thẻ).

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí 2025. Trong dự thảo Nghị định đưa ra những yêu cầu và cụ thể hơn đối với nhân sự lãnh đạo cũng như điều kiện hoạt động của các cơ quan báo chí, việc cấp đổi thẻ báo chí trong bối cảnh mới, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, dự thảo quy định tuổi bổ nhiệm đối với lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là còn đủ thời gian để công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên.

Lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc các cơ quan này, phải còn đủ thời gian để công tác ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên và tuổi tối đa giữ chức vụ lãnh đạo không quá 65 tuổi đối với nữ và 67 tuổi đối với nam.

Trường hợp đặc biệt đối với tạp chí khoa học có uy tín, tuổi đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan báo chí không quá 70 tuổi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Về quản lý thẻ nhà báo, dự thảo quy định, người đã được cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà vẫn thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo thì sẽ được làm thủ tục đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới.

Với trường hợp cấp lại thẻ nhà báo được áp dụng khi thẻ nhà báo bị mất hoặc bị hỏng, đơn đề nghị cấp lại thẻ phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, cơ quan công tác và công an cấp xã nơi mất thẻ (đối với trường hợp mất thẻ).

Theo cơ quan soạn thảo, việc này nhằm tránh trường hợp lợi dụng thẻ nhà báo để thực hiện các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức. Đối với trường hợp thẻ bị hỏng, phải gửi lại thẻ cũ kèm theo đơn đề nghị cấp lại.

Riêng các trường hợp sau đây thì phải nộp lại thẻ nhà báo: Người chuyển sang làm nhiệm vụ khác không còn thuộc đối tượng được cấp thẻ; Người đã nghỉ hưu; Người hết hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hoặc không tiếp tục làm việc tại cơ quan báo chí; Người làm việc tại cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí.

#The nhà báo #Luật báo chí #Cấp thẻ nhà báo #Thẻ nhà báo bị mất #Công an

