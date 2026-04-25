Đề xuất trường hợp cấp lại thẻ nhà báo do bị mất phải có xác nhận của công an

TPO - Với trường hợp cấp lại thẻ nhà báo được áp dụng khi thẻ nhà báo bị mất hoặc bị hỏng, đơn đề nghị cấp lại thẻ phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, cơ quan công tác và công an cấp xã nơi mất thẻ (đối với trường hợp mất thẻ).

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí 2025. Trong dự thảo Nghị định đưa ra những yêu cầu và cụ thể hơn đối với nhân sự lãnh đạo cũng như điều kiện hoạt động của các cơ quan báo chí, việc cấp đổi thẻ báo chí trong bối cảnh mới, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, dự thảo quy định tuổi bổ nhiệm đối với lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là còn đủ thời gian để công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên.

Lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc các cơ quan này, phải còn đủ thời gian để công tác ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên và tuổi tối đa giữ chức vụ lãnh đạo không quá 65 tuổi đối với nữ và 67 tuổi đối với nam.

Trường hợp đặc biệt đối với tạp chí khoa học có uy tín, tuổi đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan báo chí không quá 70 tuổi.

Ảnh minh họa.

Về quản lý thẻ nhà báo, dự thảo quy định, người đã được cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà vẫn thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo thì sẽ được làm thủ tục đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới.

Với trường hợp cấp lại thẻ nhà báo được áp dụng khi thẻ nhà báo bị mất hoặc bị hỏng, đơn đề nghị cấp lại thẻ phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, cơ quan công tác và công an cấp xã nơi mất thẻ (đối với trường hợp mất thẻ).

Theo cơ quan soạn thảo, việc này nhằm tránh trường hợp lợi dụng thẻ nhà báo để thực hiện các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức. Đối với trường hợp thẻ bị hỏng, phải gửi lại thẻ cũ kèm theo đơn đề nghị cấp lại.

Riêng các trường hợp sau đây thì phải nộp lại thẻ nhà báo: Người chuyển sang làm nhiệm vụ khác không còn thuộc đối tượng được cấp thẻ; Người đã nghỉ hưu; Người hết hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hoặc không tiếp tục làm việc tại cơ quan báo chí; Người làm việc tại cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí.