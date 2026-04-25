Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc đón thêm không khí lạnh

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo khoảng đêm 27/4, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống, gây mưa rào và dông rải rác từ chiều tối 27/4 đến ngày 29/4, cục bộ có mưa to. Trời mát mẻ kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong hai ngày 26-27/4, miền Bắc sẽ ít mưa, trời mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Từ chiều tối và đêm 27/4, một đợt không khí lạnh có cường độ yếu sẽ tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ chiều tối và đêm 27/4 đến ngày 29/4, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong đó khoảng thời gian từ đêm 28/4 đến ngày 29/4, miền Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhờ không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày mát mẻ. Dự báo trong hai ngày 26-27/4, nhiệt độ cao nhất miền Bắc từ 29-32 độ. Trong các ngày từ 28-30/4, nhiệt độ cao nhất miền Bắc chỉ còn 26-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi cao dưới 20 độ.

Thủ đô Hà Nội ngày 26/4 trời ít mưa, nắng nhẹ, nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-31 độ. Ngày 27/4, trời nắng, ít mưa, từ chiều tối và đêm, Hà Nội có mưa dông rải rác, nhiệt độ trong ngày từ 26-31 độ. Trong hai ngày 28-29/4, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-28 độ.

Không khí lạnh sẽ gây mưa dông cho miền Bắc từ chiều tối và đêm 27/4.

Dự báo từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, miền Bắc có chuỗi ngày ít mưa, nắng nhẹ, phù hợp với các hoạt động ngoài trời.

Tại khu vực Thanh Hoá và Nghệ An, trong hai ngày 28-29/4 cũng chịu tác động của khối không khí lạnh yếu. Vì vậy, trời có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trời mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ, chiều nay bắt đầu có nắng nóng cục bộ. Dự báo từ ngày 26-29/4, Nam Bộ sẽ có nắng nóng 35-36 độ. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn từ 2-4 độ, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm. Từ ngày 30/4, nắng nóng chấm dứt ở Nam Bộ, từ chiều 30/4, Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước sẽ có chuỗi ngày ít mưa, trời nắng nhẹ, phù hợp các hoạt động vui chơi trong hai kỳ nghỉ lễ, riêng khu vực Tây Nguyên từ ngày 28/4 sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa đá #nắng nóng nam bộ #nắng nóng tây nguyên #mưa dông miền Bắc #mưa dông hôm nay

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe