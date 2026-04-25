CLIP: Cửa ngõ TPHCM ùn ứ ngày đầu nghỉ lễ, dòng xe nhích từng chút

TPO - Chiều 25/4, nhiều tuyến đường dẫn vào cao tốc và cảng Cát Lái, TPHCM rơi vào cảnh ùn tắc, phương tiện nối đuôi nhích từng chút một. Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TPHCM khuyến cáo người dân chủ động đổi lộ trình để tránh “điểm nghẽn” trước kỳ nghỉ lễ.

Clip dòng xe "đứng yên" trên đường ra cửa ngõ phía Đông của TPHCM sáng và chiều 25/4.

Theo ghi nhận, tại các “điểm nóng” như đường Nguyễn Thị Định (hướng vào cảng Cát Lái); Vòng xoay Mỹ Thủy, nút giao An Phú – Mai Chí Thọ, đường Võ Chí Công hướng lên cao tốc.., dòng xe di chuyển rất chậm, có thời điểm gần như đứng yên.

Dòng xe ở làn đường rời TPHCM đông đúc phương tiện.

Nguyên nhân chủ yếu do lưu lượng phương tiện tăng đột biến dịp nghỉ lễ, cộng với xe container ra vào cảng khiến áp lực giao thông dồn nén tại khu Đông. Đây vốn là khu vực thường xuyên quá tải khi nhu cầu đi lại tăng cao.

Dòng xe tải, container ùn ứ kéo dài ở nút giao Cảng Cát Lái.

Nhằm bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quốc tế Lao động và Giỗ Tổ Hùng Vương, đồng thời chủ động phòng ngừa ùn tắc, Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp khi di chuyển.

Lộ trình thay thế cho một số tuyến đường để giảm tình trạng ùn tắc, kẹt xe như sau:

Hướng Đông (Đồng Nai - TPHCM)

Từ Vũng Tàu, Bà Rịa cũ đi TPHCM (khu vực trung tâm)

- Lộ trình 1: Quốc lộ 51 - đường Võ Nguyên Giáp (Biên Hòa) - Quốc lộ 1K - TPHCM (qua cầu Đồng Nai).

- Lộ trình 2: Quốc lộ 51 - rẽ Quốc lộ 56 (Long Khánh) - Quốc lộ 1 (Dầu Giây) - TPHCM (giúp tránh ùn tắc trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây).

- Lộ trình 3: Vũng Tàu/Long Thành - Nhơn Trạch - Cầu Nhơn Trạch - Vành đai 3 - nút giao cao tốc HLD - TPHCM.

Từ Đồng Nai (Biên Hòa, Trảng Bom, Long Khánh) đi TPHCM:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1A - cầu Đồng Nai - Xa lộ Hà Nội - phường Thủ Đức (TP Thủ Đức cũ).

- Lộ trình 2: Quốc lộ 56 - Quốc lộ 1 (Dầu Giây) - ngã tư Vũng Tàu - Quốc lộ 1K - TPHCM (tránh cao tốc).

Hướng Bắc (Bình Dương, Bình Phước đi TPHCM)

Từ Bình Dương cũ:

- Lộ trình 1: ĐT743 - Mỹ Phước - Tân Vạn - cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (qua nút giao An Phú) - TPHCM.

- Lộ trình 2: ĐT743 - Quốc lộ 1 (ngã tư Sóng Thần) - Phạm Văn Đồng - TPHCM (tránh cầu Bình Triệu).

Từ Bình Phước cũ:

- Lộ trình 1: ĐT741 - Mỹ Phước - Tân Vạn - Quốc lộ 1 - TPHCM.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 13 - Mỹ Phước - Bàu Bàng - Mỹ Phước - Tân Vạn - Quốc lộ 1K (qua Đồng Nai) - TPHCM.

Hướng Nam (các tỉnh miền Tây - TPHCM)

- Lộ trình 1: Quốc lộ 60 - cầu Rạch Miễu - Quốc lộ 1 (Tiền Giang cũ) - cao tốc Trung Lương - TPHCM - nút giao Chợ Đệm - TPHCM.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 60 - cầu Cổ Chiên - Quốc lộ 53 - Quốc lộ 1 (Vĩnh Long) - cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương - TPHCM.