Hai cảnh sát bị bỏng khi thùng phuy chứa acetone phát nổ ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Trong quá trình chữa cháy tại một cơ sở trên địa bàn TPHCM, hai cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị bỏng sau khi một thùng phuy chứa dung môi dễ cháy này phát nổ.

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM (PC07) cho biết 2 cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị đã bị bỏng do bị thùng chứa hóa chất phát nổ trong lúc đang chữa cháy ở xưởng gia công nệm, mút.

Hai chiến sĩ bị thương gồm Thượng úy Võ Thanh Bình và Binh nhất Lê Văn Kiên hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiến sĩ bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Đại tá Trần Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng PC07, cho biết, trước đó vào khoảng 18 giờ 12 phút ngày 18/4, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại nhà xưởng gia công nệm, mút thuộc Công ty TNHH Tong Fu (đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp, TPHCM). Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 34 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Hình ảnh vụ cháy khiến hai chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trong quá trình dập lửa, một thùng phuy chứa dung môi acetone bên trong cơ sở bất ngờ phát nổ khiến hóa chất đang cháy văng trúng 2 cán bộ chiến sĩ, gây bỏng ở mặt, lưng và tay.

Dù đã mặc đầy đủ trang phục bảo hộ, dung môi vẫn chảy vào bên trong áo, gây bỏng cho Thượng úy Bình. Trong khi đó, Binh nhất Kiên bị lửa táp vào vùng mặt.

Ngay sau đó, các tổ chữa cháy đã khẩn trương dập lửa, sơ cứu tại chỗ và đưa hai nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị do tình trạng có dấu hiệu nặng.

Hình ảnh hai chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ được sơ cứu trên đường đưa đến bệnh viện.

Theo thông tin từ bệnh viện, Thượng úy Bình bị bỏng nhiều vị trí gồm lưng, mặt, tay và chân; Binh nhất Kiên bị bỏng vùng mặt.

Vụ cháy đã làm công ty sản xuất thiệt hại lớn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

#cháy #cảnh sát #acetone #TPHCM #chữa cháy #bỏng #điều tra #TP.HCM #nổ #Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy #Công an TPHCM #Bệnh viện Chợ Rẫy

