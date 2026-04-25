Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Vì sao Ngoại trưởng Iran và giới chức Pakistan đàm phán vào nửa đêm?

Minh Hạnh

TPO - Nửa đêm 24, rạng sáng 25/4, máy bay của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở ngoại ô Islamabad trong tiếng gầm rú vang dội của các máy bay chiến đấu Pakistan hộ tống.

ap26114745003946.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar chào đón khi ông đến căn cứ không quân Nur Khan ở Pakistan đêm 24/4. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Iran được chào đón bởi các nhà trung gian hoà giải hàng đầu của Pakistan như Tư lệnh Lục quân Asim Munir, cùng bộ trưởng ngoại giao và nội vụ.

Những gì xảy ra tiếp theo khác biệt hoàn toàn so với các chuẩn mực ngoại giao thông thường. Các quan chức hai nước đàm phán suốt đêm, và chỉ kết thúc khi mặt trời mọc gần 5 tiếng sau đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông “không vội” đạt được thỏa thuận, nhưng hình ảnh cuộc gặp này cho thấy điều ngược lại.

Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao các phái đoàn không gặp nhau vào thời điểm hợp lý hơn. Nhưng nhiều người cho rằng các phái đoàn cần hoặc muốn kết thúc cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên trước nửa đêm ở Mỹ.

Giờ Pakistan nhanh hơn Washington 9 tiếng, vì vậy khi mặt trời mọc ở Islamabad thì ở Mỹ mới là 20h. Hiện chưa rõ các cuộc đàm phán ở Pakistan sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định mà Tổng thống Trump đưa ra trong đêm.

Đồng thời, chuyến đi Pakistan của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump - Jared Kushner dường như đã bị hoãn lại.

2026-04-25t064701z-1156651916-rc26wkaozkde-rtrmadp-3-iran-crisis-talks-pakistan.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi gặp Tư lệnh Lục quân Pakistan - Asim Munir - tại Islamabad, Pakistan rạng sáng 25/4. (Ảnh: Reuters)

Sau Islamabad, điểm đến tiếp theo của Ngoại trưởng Iran sẽ là Oman và Nga.

Nga là một đồng minh kiên định của Tehran, thậm chí còn đề nghị giúp bảo vệ uranium làm giàu của Iran.

Trong khi đó, Oman cũng là một trong các bên trung gian giữa Mỹ và Iran. Các bộ trưởng chính phủ Oman đã chuyển thông điệp giữa Mỹ và Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp, trước khi hoạt động ngoại giao này thất bại vì các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 2.

Hiện, khó có thể nói vòng đàm phán mới nhất tại Islamabad sẽ mang lại kết quả hay lại kết thúc trong bế tắc.

Minh Hạnh
CNN
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe