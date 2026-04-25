Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhận thêm nhiệm vụ mới

Luân Dũng

TPO - Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định ngày 24/4 về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Phạm Đức Ấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Phạm Đức Ấn được bổ nhiệm giữ chức vụ này thay bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đảm nhiệm công tác khác (bà Hồng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội).

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24/4/2026.

Ông Phạm Đức Ấn sinh ngày 1/2/1970; quê quán xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Tài chính-Ngân hàng; Lý luận chính trị Cao cấp.

Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

Ông cũng từng kinh qua các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng...

