Nhịp sống phương Nam

Dẹp 'loạn' xe ba gác, tự chế chở cồng kềnh ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - TPHCM đang bước vào đợt cao điểm siết trật tự an toàn giao thông tại các cửa ngõ, trong đó lực lượng CSGT tập trung xử lý mạnh tay các phương tiện xe ba gác, tự chế, chở hàng cồng kềnh, không đảm bảo kỹ thuật.

Theo Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TPHCM), trên nhiều tuyến đường khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM, tình trạng “xe mù, xe mờ” – không đèn, không còi, không gương, không biển số đang có dấu hiệu tái xuất. Cùng với đó là xe 3 bánh tự chế chở sắt thép, tôn, vật liệu xây dựng quá khổ, cồng kềnh nhưng không che chắn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Không chỉ xuống cấp về kỹ thuật, nhiều phương tiện còn ngang nhiên vi phạm: chạy vào đường cấm, đi ngược chiều, dừng đỗ tùy tiện để bốc dỡ hàng khiến giao thông nhiều thời điểm rơi vào tình trạng hỗn loạn.
“Vì lợi ích kinh tế, không ít chủ phương tiện bất chấp nguy hiểm, sử dụng xe cũ nát, chở hàng cao ngất. Quan điểm của chúng tôi là xử lý triệt để, không có ngoại lệ”, Trung tá Lâm Quang Quốc – Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái khẳng định.
Tương tự, Đội CSGT Hàng Xanh cũng đang tiến hành ra quân xử lý xe ba gác, xe 3 bánh tự chế. Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, phần lớn xe ba gác đang lưu thông đều là phương tiện lắp ráp trái phép, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.
Những ngày đầu Phòng CSGT Công an TPHCM ra quân xử lý, đã có hàng chục phương tiện vi phạm bị lập biên bản, tạm giữ. Nhiều xe ba gác chở hàng quá khổ buộc phải hạ tải ngay tại chỗ, đồng thời bị xử phạt ở mức cao theo quy định.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội CSGT Hàng Xanh đã làm hồ sơ tịch thu 176 xe 3 bánh tự chế, không có nguồn gốc. Không dừng lại ở hình thức xử phạt, lực lượng chức năng còn yêu cầu các chủ cơ sở vật liệu xây dựng ký cam kết không sử dụng xe tự chế, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, nhằm ngăn ngừa từ gốc các nguy cơ mất an toàn giao thông.

#xe ba gác #an toàn giao thông #TPHCM #xử lý vi phạm #phương tiện cồng kềnh #quản lý phương tiện #đội CSGT #xe tự chế

