Dẹp 'loạn' xe ba gác, tự chế chở cồng kềnh ở TPHCM

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội CSGT Hàng Xanh đã làm hồ sơ tịch thu 176 xe 3 bánh tự chế, không có nguồn gốc. Không dừng lại ở hình thức xử phạt, lực lượng chức năng còn yêu cầu các chủ cơ sở vật liệu xây dựng ký cam kết không sử dụng xe tự chế, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, nhằm ngăn ngừa từ gốc các nguy cơ mất an toàn giao thông.