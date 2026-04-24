Hướng tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ ra sao?

TPO - Do hướng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đi qua trục đường Nguyễn Tất Thành, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM kiến nghị mở rộng tuyến đường này theo quy hoạch chung, triển khai đồng thời với dự án đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc chấp thuận phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của dự án tuyến đường sắt (metro) Bến Thành - Cần Giờ. Nhà đầu tư dự án là công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (Công ty Vinspeed).

Theo định hướng trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (được phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ), tuyến đường sắt này có điểm đầu tại ga Bến Thành và điểm cuối tại khu depot Cần Giờ, với tổng chiều dài khoảng 53,8 km.

Dự án đi qua nhiều địa bàn gồm các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ; các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành được đề xuất triển khai mở rộng đồng thời với dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng. Ảnh: Duy Anh

Về hướng tuyến, điểm đầu tại khu vực Bến Thành (phường Bến Thành). Tuyến đi về hướng Đông Nam dọc theo đường Ký Con vượt qua rạch Bến Nghé sang đường Vĩnh Khánh. Tuyến đi cắt qua đường Hoàng Diệu sau đó đi vào đường Nguyễn Tất Thành. Đến gần khu vực cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng Đông Nam sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường lên cầu Phú Mỹ và vào đường Nguyễn Lương Bằng. Tuyến chuyển hướng Đông Nam đi vào giữa đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1 đến cầu vượt sông Rạch Đĩa sang địa phận xã Nhà Bè.

Sau khi sang địa phận xã Nhà Bè, tuyến chuyển hướng Đông Nam qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân và vượt qua sông Soài Rạp sang địa phận xã Bình Khánh.

Sau khi sang địa phận xã Bình Khánh, tuyến chuyển hướng Đông và đi song song với đường bộ cao tốc Bến Lức – Long Thành, sau đó chuyển hướng Đông Nam vượt qua cao tốc Bến Lức – Long Thành tại Km18+800 và đi vào hành lang đường Rừng Sác. Tuyến tiếp tục đi thẳng, bám theo đường Rừng Sác, vượt qua đường Trần Quang Nhơn sang địa phận xã An Thới Đông.

Sau khi vào địa phận xã An Thới Đông, tuyến tiếp tục đi thẳng và bám theo đường Rừng Sác. Tuyến tiếp tục đi thẳng về phía Đông theo hướng tuyến của đường Rừng Sác vượt qua sông An Nghĩa, Rạch Đôn thì chuyển hướng Đông Nam vượt sông Lôi Giang. Tuyến tiếp tục bám theo đường Rừng Sác vượt qua sông Dinh Bà (cầu Dần Xây) sang địa phận xã Cần Giờ.

Sau khi vào địa phận xã Cần Giờ hướng tuyến cơ bản bám theo đường Rừng Sác đến cuối đường Rừng Sác tại nút giao với đường Duyên Hải rồi tiếp tục đi thẳng về vị trí cuối tuyến tại Khu đất 39ha thuộc xã Cần Giờ.

Về công trình, giai đoạn 1 dự án có 2 ga bao gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ; 1 depot và 1 trung tâm OCC dự kiến đặt tại xã Cần Giờ.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị UBND TP xem xét phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sau khi các vướng mắc liên quan được giải quyết.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Xây dựng sớm tham mưu, trình danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án, trên cơ sở hồ sơ phương án tuyến đã được thẩm định theo khung tiêu chuẩn đề xuất. Trường hợp khung tiêu chuẩn được phê duyệt có thay đổi so với khung đã sử dụng khi duyệt phương án tuyến, cần tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án tuyến tương ứng.

Cùng với đó, Sở cũng đề xuất giao Sở Xây dựng tham mưu UBND TP, trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tất Thành theo quy mô quy hoạch chung, triển khai đồng thời với dự án đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong đầu tư; Đồng thời, tham mưu UBND TP xem xét giải pháp xây dựng đồng bộ giữa dự án và các công trình khác dọc tuyến đảm bảo khả thi, hiệu quả, phù hợp với tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.