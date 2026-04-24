SOS - Làng trẻ em TPHCM nhận hỗ trợ, vượt 'cơn khát' kinh phí

TPO - Sau khi báo Tiền Phong phản ánh nguy cơ gián đoạn hoạt động do bị dừng tiếp nhận và điều tiết nguồn kinh phí đỡ đầu trong nước, SOS - Làng trẻ em TPHCM đã nhận được nguồn hỗ trợ kịp thời cho tháng 3 và tháng 4 giúp đơn vị tạm thời ổn định hoạt động, bảo đảm đời sống cho trẻ em và người lao động.

Ngày 23/4, báo tin vui đến báo Tiền Phong, ông Hoàng Long, Giám đốc SOS - Làng trẻ em TPHCM cho biết, đơn vị vừa được Làng trẻ em SOS Việt Nam chuyển kinh phí để duy trì hoạt động sau thời gian gặp khó khăn nghiêm trọng.

Sau bài viết của báo Tiền Phong, SOS - Làng trẻ em TPHCM đã nhận được nguồn hỗ trợ kịp thời để tiếp tục duy trì hoạt động

Theo ông Long, sau khi có phản ánh, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ. Tiếp đó, Làng trẻ em SOS Việt Nam đã chuyển về cho đơn vị 686 triệu đồng từ nguồn kinh phí tháng 3, cùng với 627 triệu đồng từ nguồn quyên góp trong nước của tháng 4.

“Nhờ nguồn hỗ trợ này, hoạt động của Làng được duy trì, đời sống của các cháu và người lao động tạm thời ổn định. Chúng tôi kỳ vọng tình hình sẽ khả quan hơn trong thời gian tới”, ông Long chia sẻ.

Trước đó, việc dừng tiếp nhận và điều tiết nguồn kinh phí đỡ đầu trong nước đã khiến SOS - Làng trẻ em TPHCM rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ gián đoạn hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Để bảo đảm an sinh xã hội cho trẻ em, thanh niên và người lao động đang sinh sống, làm việc tại SOS Làng trẻ em TPHCM, đồng thời thực hiện các cam kết theo Hiệp định đã ký năm 1987 và các quy định liên quan đến điều ước quốc tế, Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND TPHCM đề nghị phối hợp xử lý.

Trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại SOS - Làng trẻ em TPHCM

Theo đó, UBND TPHCM được đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc, hướng dẫn SOS - Làng trẻ em TPHCM rà soát toàn diện công tác quản lý, việc tiếp nhận, sử dụng và xác nhận nguồn kinh phí hỗ trợ từ cả trong nước và quốc tế. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để gửi về Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam, làm cơ sở chuyển kinh phí từ nguồn huy động trong nước.

Bộ Y tế cũng yêu cầu UBND TPHCM báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị của SOS - Làng trẻ em TPHCM để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng.

Lãnh đạo SOS - Làng trẻ em TPHCM cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, vai trò điều hành của Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam là đặc biệt quan trọng, nhất là trong việc đảm bảo quyền lợi và điều kiện sống tốt nhất cho trẻ em. Đây đều là những trẻ yếu thế, bao gồm trẻ mồ côi, bị bỏ rơi rất cần được chăm sóc ổn định và lâu dài.

Việc nguồn kinh phí được khơi thông bước đầu đã giúp SOS - Làng trẻ em TPHCM “dễ thở” hơn, song về lâu dài, đơn vị vẫn cần cơ chế vận hành ổn định, minh bạch để tránh tái diễn tình trạng gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng trăm trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây.