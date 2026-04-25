Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đánh giá kết quả KPI, kịp thời thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh điều này khi chủ trì cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, ngày 25/4,

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị

Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý lĩnh vực rất rộng, tác động xã hội rất lớn. Do đó, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này và đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách và tập trung chỉ đạo thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế, như số lượng văn bản, đề án, nhiệm vụ chưa hoàn thành còn nhiều; một số lĩnh vực còn thiếu, chưa có luật điều chỉnh, đặc biệt liên quan công nghiệp văn hóa.

Trong khi đó, thể thao thành tích cao còn có khoảng cách xa so với các nước trong châu lục và thế giới, cần đổi mới tư duy và cách làm, cần sự chuẩn bị từ sớm, từ xa và cơ chế, chính sách đủ mạnh.

Phát triển và đóng góp của du lịch, công nghiệp văn hoá chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Cùng với đó là những tồn tại liên quan chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực, nguy cơ mai một các nghệ nhân dân gian…

Chỉ rõ những định hướng quan trọng thời gian tới, lãnh đạo Chính phủ lưu ý cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, triển khai cơ chế theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả (KPI) và kịp thời thay thế các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo đảm chất lượng công việc.

Thủ tướng cũng yêu cầu quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, bám sát mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng thụ hưởng. Tạo đột phá trong phát triển thể dục, thể thao; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm...

Xây dựng Luật Công nghiệp văn hóa

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong tháng 4/2026. Theo đó, Bộ cần tập trung xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; khẩn trương hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Đồng thời, tập trung hoàn thiện, trình ban hành các văn bản, đề án: 3 nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Báo chí; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại...

Các nhiệm vụ phải hoàn thành trong quý II/2026 gồm: Xây dựng, trình Nghị định quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí, xuất bản; Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, khoản của Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, trình trước ngày 10/5; khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Công nghiệp văn hóa để trình cấp có thẩm quyền.

#Thủ tướng #KPI #cán bộ #phát triển văn hóa #thể thao #chính phủ #ngày văn hóa #Đánh giá cán bộ qua KPI

