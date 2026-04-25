Đánh giá kết quả KPI, kịp thời thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh điều này khi chủ trì cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, ngày 25/4,

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị

Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý lĩnh vực rất rộng, tác động xã hội rất lớn. Do đó, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này và đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách và tập trung chỉ đạo thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế, như số lượng văn bản, đề án, nhiệm vụ chưa hoàn thành còn nhiều; một số lĩnh vực còn thiếu, chưa có luật điều chỉnh, đặc biệt liên quan công nghiệp văn hóa.

Trong khi đó, thể thao thành tích cao còn có khoảng cách xa so với các nước trong châu lục và thế giới, cần đổi mới tư duy và cách làm, cần sự chuẩn bị từ sớm, từ xa và cơ chế, chính sách đủ mạnh.

Phát triển và đóng góp của du lịch, công nghiệp văn hoá chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Cùng với đó là những tồn tại liên quan chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực, nguy cơ mai một các nghệ nhân dân gian…

Chỉ rõ những định hướng quan trọng thời gian tới, lãnh đạo Chính phủ lưu ý cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, triển khai cơ chế theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả (KPI) và kịp thời thay thế các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo đảm chất lượng công việc.

Thủ tướng cũng yêu cầu quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, bám sát mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng thụ hưởng. Tạo đột phá trong phát triển thể dục, thể thao; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm...

Xây dựng Luật Công nghiệp văn hóa

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong tháng 4/2026. Theo đó, Bộ cần tập trung xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; khẩn trương hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Đồng thời, tập trung hoàn thiện, trình ban hành các văn bản, đề án: 3 nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Báo chí; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại...

Các nhiệm vụ phải hoàn thành trong quý II/2026 gồm: Xây dựng, trình Nghị định quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí, xuất bản; Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, khoản của Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, trình trước ngày 10/5; khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Công nghiệp văn hóa để trình cấp có thẩm quyền.