Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ chương trình 'Âm vang Tổ quốc'

Thanh Hà

TPO - Công an TP Hà Nội vừa có thông báo chi tiết lịch phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật chính luận "Âm vang Tổ quốc", diễn ra vào ngày 28/4.

Lực lượng CSGT phân luồng phương tiện trên các tuyến đường.

Ngày 28/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện từ 18h30 đến 23h ngày 28/4.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai III trên cao,... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 của UBND thành phố Hà Nội và các văn bản hoặc thông báo điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình, luồng tuyến xe khách, hạn chế lưu lượng và tần suất hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung của thông báo.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, chủ động, lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

