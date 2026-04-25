Hải quân Mỹ bắt đầu rà phá thuỷ lôi ở eo biển Hormuz

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ đang rà phá thủy lôi của Iran ở eo biển Hormuz, trong nỗ lực mở lại tuyến đường biển quan trọng này.

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Theo các chuyên gia, việc rà soát chất nổ dưới nước có thể mất nhiều tháng, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn mong manh.

“Bạn thậm chí không cần phải đặt thủy lôi, bạn chỉ cần khiến mọi người tin rằng bạn đã đặt thủy lôi. Ngay cả khi Mỹ rà phá thủy lôi ở eo biển và tuyên bố tình hình đã an toàn, tất cả những gì người Iran cần làm là nói, ‘Thực ra, các ông vẫn chưa tìm thấy hết’”, bà Emma Salisbury, một học giả tại Chương trình An ninh quốc gia của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (tại Mỹ) cho biết.

Dò tìm thủy lôi là một trong những nỗ lực mới nhất mà chính quyền Tổng thống Trump thực hiện nhằm khôi phục lại hoạt động giao thông qua eo biển, khi giá năng lượng tăng cao gây ra nhiều rủi ro chính trị. Mỹ cũng đã phong tỏa các cảng biển của Iran, tịch thu những tàu có quan hệ với Tehran và dự định tham gia vòng đàm phán thứ 2 tại Pakistan.

Lầu Năm Góc báo cáo với các nghị sĩ Mỹ rằng có thể sẽ mất 6 tháng để rà phá hết số thủy lôi mà Iran đã thả ở eo biển, AP dẫn nguồn tin cho biết. Thông tin này được đưa ra trong cuộc họp mật tại Ủy ban Quân sự Hạ viện ngày 21/4.

Khi được hỏi về thông tin này, ngày 24/4, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói với các phóng viên rằng quân đội sẽ không suy đoán về mốc thời gian, nhưng ông cũng không phủ nhận điều đó.

“Người ta cho rằng đó là điều đã được nói đến. Nhưng chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình, trong khoảng thời gian thích hợp, để rà phá bất kỳ quả thủy lôi nào mà chúng tôi xác định được”, ông Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Hải quân tấn công bất kỳ tàu nào rải thủy lôi ở eo biển.

“Ngoài ra, các tàu ‘quét thủy lôi’ của chúng tôi hiện đang rà phá thủy lôi trong eo biển. Tôi ra lệnh cho hoạt động đó tiếp tục, nhưng ở mức độ gấp ba lần!”, Bộ trưởng Hegseth viết trong bài đăng trên mạng xã hội.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Mỹ đang sử dụng tàu chiến - phương tiện rà phá thủy lôi dễ thấy nhất của họ ở eo biển, nhưng Hải quân Mỹ còn có các thợ lặn và đội kỹ thuật viên xử lý vật liệu nổ đang ở khu vực.

Không rõ đã có quả thủy lôi nào được tìm thấy hay chưa.

Bà Salisbury ước tính kho thủy lôi của Iran chỉ khoảng vài nghìn quả. Hầu hết các chất nổ dưới nước của Iran được cho là theo mẫu cũ của Liên Xô. Một số loại mới hơn có thể đến từ nước khác hoặc sản xuất trong nước. “Rải thủy lôi dễ hơn nhiều so với rà phá thủy lôi, vì bạn có thể dễ dàng đẩy những thứ này ra khỏi đuôi một chiếc tàu cao tốc”, bà Salisbury nói.

Hải quân Mỹ hiện có 2 tàu chiến ven biển ở Trung Đông có khả năng rà phá thủy lôi. Hai tàu quét mìn lớp Avenger của Mỹ đóng tại Nhật Bản cũng đã khởi hành tới Trung Đông nhưng chưa đến nơi.

