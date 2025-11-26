Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Loạt tiệm vàng ở TPHCM bị 'sờ gáy'

Uyên Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng Quản lý thị trường TPHCM vừa ra quân kiểm tra nhiều tiệm vàng ở phường Phú Thạnh, TPHCM, phát hiện và thu giữ lượng vàng trang sức có giá trị cả trăm triệu đồng.

Ngày 26/11, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, 3 đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 14 vừa kiểm tra loạt doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng trên địa bàn phường Phú Thạnh (TPHCM).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 54 gram vàng trang sức, trị giá gần 130 triệu đồng. Đội số 14 đã chuyển Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM để ban hành quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 210 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số trang sức bằng vàng kể trên.

tp-vang-uyen-phuong-31.jpg
Trong tháng 12, Chi cục Quản lý thị trường sẽ kiểm tra cả trăm tiệm vàng trên địa bàn thành phố

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM Nguyễn Quang Huy, Chi cục đã có kế hoạch kiểm tra thị trường vàng nằm trong chuyên đề vàng năm nay, với việc kiểm tra 180 điểm kinh doanh.

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ tập trung làm rõ việc chấp hành quy định về đăng ký và điều kiện kinh doanh vàng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa - nguyên liệu, nhãn hiệu - sở hữu công nghiệp, giá cả, hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn chứng từ và niêm yết giá.

Ngoài kiểm tra thị trường vàng, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cũng cho biết, cao điểm cuối năm sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là trong dịp lễ, Tết nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là những sai phạm có tính phổ biến trong sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng tập trung kiểm soát hàng hóa kinh doanh trên môi trường online như sàn thương mại điện tử, website, các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo; kiểm tra chất lượng hàng hóa, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm.

Năm 2024, quản lý thị trường TPHCM cũng đã kiểm tra thị trường vàng, xử lý 326 vụ vi phạm kinh doanh vàng, trang sức, với tang vật trị giá hơn 18 tỷ đồng và phạt tiền 17,6 tỷ đồng.

Uyên Phương
#Kiểm tra thị trường vàng TPHCM #Xử lý vi phạm kinh doanh vàng #Quản lý thị trường cuối năm #Kiểm tra hàng giả #hàng kém chất lượng #Quy định về đăng ký và nguồn gốc vàng #Kiểm tra thương mại điện tử và bán hàng online #Chống buôn lậu và gian lận thương mại #Tăng cường kiểm tra dịp lễ Tết #Quản lý thị trường ngành hàng thiết yếu #Phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục