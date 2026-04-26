Hà Nội: Cảnh sát huy động 2 robot chữa cháy bãi chứa dầu thải ở Đông Anh

TPO - Công an TP Hà Nội điều động gần 90 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 10 xe chữa cháy và 2 rô bốt dập đám cháy tại bãi chứa dầu thải ở xã Đông Anh, xảy ra vào tối 25/4.

Robot chữa cháy được điều động đến hiện trường.

Theo Công an TP Hà Nội, vào khoảng 18h36 cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo cháy tại khu đất xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương điều động 1 xe chỉ huy, 10 xe chữa cháy, 1 xe téc, 2 xe tải, 1 xe chở bơm, 2 rô bốt chữa cháy cùng gần 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 1, 2, 3, 7, 14, 18, 19, 20 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời thông báo điều động lực lượng phương tiện của UBND xã Đông Anh, Công an xã Đông Anh, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ cùng phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chữa cháy khẩn trương dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường, đám cháy phát triển nhanh, mạnh, tỏa ra nhiệt lượng cực lớn, cùng với khói, khí độc ảnh hưởng đến quá trình triển khai đội hình chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai các mũi trinh sát tìm kiếm người bị nạn và tổ chức công tác chữa cháy.

Đến khoảng 19h33 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế không để cháy lan. Sau đó, các đơn vị chữa cháy làm mát và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

