Mỹ chuẩn bị đến Pakistan để đàm phán, Iran rời đi vào phút chót

TPO - Ngoại trưởng Abbas Araghchi rời Islamabad trong khi Mỹ chuẩn bị cử phái đoàn tới Pakistan, khiến triển vọng đối thoại trực tiếp giữa hai bên tiếp tục rơi vào trạng thái bất định.

Theo các nguồn tin thân cận với tiến trình thảo luận, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã rời Islamabad vào tối thứ Bảy (giờ địa phương), sau các cuộc gặp với giới lãnh đạo Pakistan nhằm bàn về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Washington, đồng thời tham vấn các đối tác quan trọng trong khu vực.

Một số nguồn tin cho biết phái đoàn Iran đã chuyển tới phía Pakistan danh sách các yêu cầu chính thức liên quan đến việc chấm dứt xung đột. Điểm đến tiếp theo của ông Araghchi chưa được xác nhận, song trước đó Bộ Ngoại giao Iran cho biết chuyến công du của ông dự kiến còn bao gồm các chặng dừng tại Oman và Nga.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Ngoại trưởng Araghchi đến Islamabad từ tối thứ Sáu (24/4), tham gia hàng loạt cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Pakistan, trong đó có Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tư lệnh quân đội Asim Munir - nhân vật được xem là cầu nối quan trọng giữa Tehran và Washington.

Trong bối cảnh đó, Pakistan đang nỗ lực thúc đẩy vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran, sau khi các cuộc thảo luận kéo dài hồi đầu tháng Tư không thể giải quyết được những trở ngại ngoại giao khó khăn nhất giữa hai bên.

Nhà Trắng hôm thứ Sáu cho biết một phái đoàn của Mỹ (gồm có con rể Tổng thống Donald Trump - ông Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff) sẽ đến Islamabad vào cuối tuần này để tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với phía Iran. Tuy nhiên truyền thông Iran ngay sau đó đã bác bỏ các báo cáo cho rằng ông Araghchi sẽ trực tiếp đàm phán với Washington trong chuyến đi này.

Hôm thứ Bảy (25/4), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng xác nhận không có kế hoạch cho cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà đàm phán hai nước tại Pakistan. Theo ông, quan điểm của Tehran sẽ được chuyển tải thông qua phía trung gian.

Mỹ giữ lập trường cứng rắn về Iran trước thềm đàm phán Islamabad

Hiện chưa có xác nhận chính thức về những nội dung mà phái đoàn Mỹ sẽ mang tới Islamabad, song hôm thứ Sáu (24/4), Washington đã thể hiện rõ lập trường cứng rắn ở hai điểm then chốt.

Thứ nhất, Iran sẽ không được phép phát triển chương trình hạt nhân, đặc biệt là không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Thứ hai, Mỹ khẳng định sẽ không chấm dứt các biện pháp phong tỏa nhằm vào các cảng của Iran, kể cả trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Trong bối cảnh đó, nhiều đồn đoán và nguồn tin cho rằng để phá vỡ thế bế tắc hiện nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể cân nhắc quay lại những nội dung cốt lõi của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama, qua đó mở đường chấm dứt xung đột.

Kịch bản này có thể bao gồm việc giải ngân hàng tỷ USD từ các khoản tiền bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt vốn thuộc về chính phủ Iran nhằm tạo động lực để Tehran từ bỏ tham vọng hạt nhân.

