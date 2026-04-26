Cây xanh ven kè sông Đồng Nai chết khô bất thường

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai hiện đang triển khai đồng bộ nhiều dự án xây dựng bờ kè dọc sông Đồng Nai. Đây là các dự án trọng điểm nhằm chống sạt lở, chỉnh trang đô thị và hình thành không gian cảnh quan ven sông cho thành phố công nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ.

Tuy nhiên, khi một số hạng mục vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhiều bất cập đã nhanh chóng bộc lộ, đặc biệt là tình trạng cây xanh chết hàng loạt, gây lãng phí và bức xúc trong dư luận.

Hàng loạt cây xanh tại dự án kè dọc sông Rạch Cát và Sông Cái được kỳ vọng sẽ sớm đâm chồi, phát tán, toả bóng mát thì nay hoàn toàn trái ngược

Theo ghi nhận, các dự án, gói thầu xây lắp, triển khai trên nhiều đoạn tuyến khác nhau. Trong đó, khoảng tháng 6/2025, dự án kè gia cố sông Đồng Nai đoạn từ đình Phước Lư đến chùa Quan Âm Phật Đài, đã hoàn thành và trở thành tuyến kè đầu tiên được đưa vào khai thác. Tuyến kè này được kỳ vọng không chỉ bảo vệ bờ sông mà còn tạo điểm nhấn cảnh quan với hệ thống cây xanh, vỉa hè thông thoáng.

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều hàng cây xanh trồng dọc tuyến đã có dấu hiệu suy yếu, thậm chí chết khô. Những cây sao, dầu cao từ 3 mét đến 4 mét, đường kính khoảng 20cm vốn được kỳ vọng sẽ tạo bóng mát trong tương lai lại trở nên trơ trụi, cành lá khô héo. Đáng chú ý, tình trạng này không diễn ra đồng đều mà có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực.

Tại những đoạn có nhà dân sinh sống, cây xanh vẫn phát triển tương đối tốt, tán lá xanh tươi. Trong khi đó, ở các khu vực vắng người, nhiều cây chết hàng loạt, thân nứt toác, lớp vỏ bong tróc, thậm chí có cây chỉ còn trơ lại thân khô. Một số cây khác trở thành “giá đỡ” cho các loại cây dại leo bám, mọc chen chúc, làm mất mỹ quan toàn tuyến.

Những đám cỏ héo khô cùng hàng cây tại dự án kè ven sông Rạch Cát

Người dân địa phương cho biết, sau khi cây được trồng, gần như không có đơn vị nào đến chăm sóc, tưới nước hay kiểm tra tình trạng sinh trưởng. “Cây trồng xong để đó, không thấy ai tưới. Chúng tôi phải tự kéo vòi ra tưới nhiều lần trong ngày thì cây mới sống được như hiện tại”, một người dân sống gần khu vực đình Phước Lư chia sẻ. Theo họ, việc cây sống hay chết phụ thuộc phần lớn vào sự chủ động của người dân xung quanh, thay vì sự quản lý của đơn vị thi công hay chủ đầu tư.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại dự án kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù Lao Phố. Đây là một trong những đoạn tuyến quan trọng, có ý nghĩa kết nối và tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực trung tâm. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thi công và trồng cây xanh, việc duy tu, chăm sóc gần như bị bỏ ngỏ. Nhiều cây có dấu hiệu đã chết, cành khô giòn, lá rụng gần hết, thân cây nứt nẻ do thiếu nước trong thời gian dài.

Không ít người dân bày tỏ sự bức xúc trước thực trạng này. Theo họ, việc đầu tư trồng cây xanh nhằm tạo cảnh quan, bóng mát và cải thiện môi trường sống là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch chăm sóc bài bản sau khi trồng, toàn bộ công sức và kinh phí đầu tư sẽ trở nên lãng phí. “Trồng cây là tốt, nhưng trồng xong để chết thì quá phí. Cần có người chịu trách nhiệm rõ ràng”, một người dân nói.

Những hàng cây dầu héo khô tại dự án kè từ Rạch Cát tới cầu Ghềnh

Trước những phản ánh của người dân, ngày 25/4, ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, cho biết địa phương chưa tiếp nhận bàn giao các hạng mục của dự án nên chưa thể đứng ra quản lý hay chăm sóc cây xanh. Theo ông, trách nhiệm này hiện vẫn thuộc về chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Trong khi đó, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Ban , cho biết chưa nắm được cụ thể vụ việc như phản ánh và đề nghị phóng viên liên hệ với lãnh đạo phụ trách trực tiếp dự án để có thông tin chi tiết hơn.

Trao đổi thêm, ông Đỗ Bảo Nam, Phó Giám đốc Ban, xác nhận hai dự án nói trên đã được trồng cây xanh từ trước Tết và hiện vẫn đang trong thời gian bảo hành. “Chúng tôi đã nắm được tình hình và có văn bản yêu cầu nhà thầu khắc phục, thay thế những cây bị chết”, ông Nam cho biết.

Hàng loạt cây xanh chết sau khi trồng đang có nguy cơ lãng phí

Theo ông Nam, việc trồng cây xanh được thực hiện thông qua đấu thầu, các thông tin về chủng loại, số lượng và đơn giá đều nằm trong hồ sơ mời thầu. Khoảng cách trồng trung bình từ 12 mét đến 18 mét/ cây, tuỳ theo loại cây. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chưa nắm chính xác số lượng cụ thể của từng loại cây đã trồng.

Dù phía chủ đầu tư đã có phản hồi bước đầu, song câu hỏi về trách nhiệm vẫn chưa có lời giải rõ ràng. Trong bối cảnh các dự án sử dụng nguồn vốn lớn từ ngân sách, việc để xảy ra tình trạng cây xanh chết hàng loạt ngay sau khi trồng không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn đặt ra vấn đề về chất lượng thi công, công tác giám sát và trách nhiệm của các bên liên quan.

​