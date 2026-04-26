Hơn 2.800 tấn mì tươi chứa chất cấm tuồn ra thị trường

TPO - Từ năm 2014 đến nay, một cơ sở tại TPHCM đã sử dụng hàn the và “thủy tinh lỏng” để sản xuất mì tươi, kéo dài thời gian bảo quản rồi phân phối rộng rãi. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi công an đồng loạt kiểm tra, thu giữ hàng trăm kg sản phẩm và hóa chất.

Clip công xưởng mì "bẩn" bị triệt phá.

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một cơ sở sản xuất mì tươi quy mô lớn sử dụng chất cấm, đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 2.800 tấn sản phẩm, gây nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo cơ quan công an, thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm về môi trường và an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng đã phát hiện hộ kinh doanh do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982) cầm đầu, tổ chức sản xuất mì tươi tại phường Tân Tạo.

Công xưởng sản xuất mì bẩn.

Trước đó, ngày 16/4, nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất và các điểm tiêu thụ liên quan tại nhiều phường, thu giữ gần 700 kg mì tươi, hơn 10 kg hàn the (Borax), 27 can chứa dung dịch natri silicat (thủy tinh lỏng – hóa chất công nghiệp), cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ sản xuất.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2014 đến nay, hai vợ chồng này đã trực tiếp và thuê nhân công sản xuất mì tươi, sử dụng các chất cấm như hàn the và natri silicat nhằm làm sợi mì dai hơn, khó gãy và kéo dài thời gian bảo quản từ khoảng 8 tiếng lên tới 2 ngày, sau đó phân phối ra thị trường tiêu thụ.

Tang vật thu được từ vụ triệt phá.

Cơ quan chức năng ước tính tổng lượng mì tươi chứa chất cấm đã được tiêu thụ lên đến hơn 2.800 tấn.

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Phụng cùng Phạm Tuấn Thanh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng liên quan bị khởi tố.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc tiêu thụ sản phẩm vi phạm để xử lý theo quy định.

Đây là vụ việc tiếp nối một vụ án tương tự từng bị phát hiện trước đó tại TPHCM, cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong đấu tranh với các hành vi xâm hại an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.