Kỳ lạ, kênh xây xong bỏ hoang, nay xin 50 tỷ để... lấp

TPO - Một tuyến kênh mương đầu tư xong rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp, gây sạt lở uy hiếp nhà dân. Địa phương đề xuất chi khoảng 50 tỷ đồng để xử lý, trong đó có phương án lấp bỏ.

Ngày 26/4, một lãnh đạo UBND xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có báo cáo rà soát các công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp trên địa bàn theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Theo đó, trên địa bàn không có công trình chậm tiến độ hoặc tồn đọng kéo dài. Tuy nhiên, có 1 công trình được xác định hoạt động kém hiệu quả là tuyến kênh D3 thuộc hệ thống kênh tưới nhánh Đông của công trình thủy lợi Krông Búk Hạ.

Tuyến kênh này được đầu tư từ năm 2012, có chiều dài khoảng 1,49 km, đi qua các khu vực Kla, Krái A và thôn 9B. Chủ đầu tư là UBND huyện Krông Pắk (cũ).

Kênh D3 bỏ hoang sau khi hoàn thiện xong.

Trong quá trình triển khai, dự án đã thực hiện đền bù, di dời 42 hộ dân dọc hai bên bờ kênh. Dù được kỳ vọng phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, nhưng sau khi hoàn thành, tuyến kênh không phát huy hiệu quả do nhiều nguyên nhân.

Cụ thể, kênh D3 có cao trình thấp hơn mặt ruộng nên không thể dẫn nước tưới cho cánh đồng thôn 9B. Bên cạnh đó, do tuyến kênh có độ sâu lớn hơn mặt đất tự nhiên (từ 1 - 10m), một số đoạn đã xảy ra sạt lở, bùn đất sụt lún gây tắc nghẽn dòng chảy, khiến nước không thể dẫn đến cuối tuyến. Đồng thời, việc kênh có độ sâu lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến kênh do nguy cơ sạt lở có thể gây ảnh hưởng đến nhà ở.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, đặc biệt tại vị trí hộ gia đình bà H’Dji Niê (buôn Krái A) khi đất đã sạt lấn vào tận thềm nhà. UBND xã Ea Kly đã phải yêu cầu hộ gia đình di dời toàn bộ người và tài sản đến vị trí an toàn.

Nhiều điểm sạt lở tại tuyến kênh D3.

UBND xã Ea Kly (trước đây là UBND xã Krông Búk cũ) đã nhiều lần báo cáo về nguy cơ mất an toàn và việc công trình không phát huy hiệu quả gửi UBND huyện Krông Pắk (cũ), nhưng đến nay vấn đề vẫn chưa được xử lý triệt để.

Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, nguy cơ mất an toàn rất cao, người dân sinh sống hai bên tuyến kênh luôn trong tình trạng lo lắng về nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản. Đáng chú ý, tại một số vị trí đã xuất hiện tình trạng sạt lở bờ kênh, ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân.

Trước thực trạng trên, địa phương đã đề xuất phương án xử lý với tổng kinh phí dự kiến khoảng 50 tỷ đồng. Trong đó, một phương án được xem xét là lấp bỏ tuyến kênh, san gạt trả lại hiện trạng ban đầu trước khi xây dựng. Phương án thứ hai là thi công hệ thống kè chống sạt lở hai bên bờ kênh.

Liên quan đến kênh D3, báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh những bất cập của dự án. Trong đó các cơ quan liên quan từng cảnh báo về nguy cơ lãng phí vốn đầu tư và những vấn đề phát sinh trong thực tế thi công nhưng UBND huyện Krông Pắk (cũ) vẫn quyết định triển khai dự án theo phương án đã phê duyệt.

