Viện kiểm sát vào cuộc bảo vệ nhóm yếu thế trong vụ dân khổ vì đường quanh năm bụi trắng

Thành Đạt

TPO - Sau khi báo Tiền Phong phản ánh về tuyến đường quanh năm mịt mù bụi bẩn ở xã Yên Bình, cạnh hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2, tỉnh Lào Cai đã xác minh, làm việc với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm việc Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, các hộ dân dọc tuyến đường Văn Chính (đoạn từ Khu du lịch Ruby đến ngã tư Quốc lộ 70), thuộc thôn 13, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai thường xuyên sống trong tình trạng khói bụi mù mịt. Người dân phải đóng kín cửa, che chắn, phủ bạt để hạn chế bụi; cây cối ven đường bị phủ trắng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe. Không chỉ vậy, tình trạng bụi kéo dài còn tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và môi trường tại các điểm du lịch sinh thái, bến cảng dẫn ra hồ Thác Bà - khu vực được quy hoạch là Khu du lịch quốc gia.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2, tỉnh Lào Cai kiểm tra, xác minh hoạt động bến bãi và tình trạng ô nhiễm bụi tại khu vực sản xuất, ảnh hưởng đến các hộ dân. Ảnh: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2, tỉnh Lào Cai.

Trước thực trạng đó, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2, tỉnh Lào Cai đã cử Tổ công tác trực tiếp tiến hành xác minh, làm việc với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân. Kết quả xác minh ban đầu của Tổ công tác cho thấy, phản ánh của báo Tiền Phong và người dân là có cơ sở và tình trạng này tồn tại kéo dài trong thời gian qua. Tại thời điểm kiểm tra, mặt đường bám nhiều lớp bột trắng lẫn đất cát; mỗi khi các phương tiện tải trọng lớn di chuyển qua, bụi cuốn lên mù mịt, phủ trắng cây cối, nhà cửa dọc tuyến.

Các hộ dân sống hai bên đường phải thường xuyên đóng kín cửa, căng bạt để hạn chế bụi xâm nhập. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến người dân cho rằng nguyên nhân chính xuất phát từ việc các phương tiện vận chuyển vật liệu không được làm sạch trước khi rời bến bãi, kéo theo đất, cát ra đường giao thông.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2, tỉnh Lào Cai giữa UBND xã Yên Bình, Trưởng thôn 13 và đại diện 19 doanh nghiệp có bến bãi, phương tiện vận chuyển hoạt động trên địa bàn. Ảnh: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2, tỉnh Lào Cai.

Tổ công tác cũng trực tiếp kiểm tra các bến bãi tập kết cát, đá, ghi nhận hoạt động tập kết, vận chuyển diễn ra với tần suất cao, trong khi các biện pháp kiểm soát môi trường chưa được thực hiện đầy đủ, thiếu đồng bộ.

Cũng trong chiều 23/4, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 - Lào Cai phối hợp với UBND xã Yên Bình tổ chức buổi làm việc với sự tham gia của Trưởng thôn 13 và đại diện 19 doanh nghiệp có bến bãi, phương tiện vận chuyển hoạt động trên địa bàn nhằm làm rõ nguyên nhân và thống nhất giải pháp khắc phục.

Tại buổi làm việc, trên tinh thần trao đổi thẳng thắn giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp và ý kiến của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2, các bên đã thống nhất nhóm giải pháp trước mắt (triển khai trong 3 tháng), giải pháp lâu dài và giải pháp ứng dụng công nghệ.

Trong đó, giải pháp trước mắt gồm: tưới nước, rửa đường hằng ngày; kiểm soát 100% phương tiện chở vật liệu trước khi xuất bến phải được che chắn; quy định thời gian, tốc độ lưu thông; trồng cây xanh dọc tuyến đường Văn Chính - Hương Lý. Đáng chú ý, địa phương sẽ thành lập Tổ liên ngành để theo dõi, giám sát việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp, trong đó đề nghị. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 - Lào Cai tham gia nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả.

Tuyến đường Văn Chính thường xuyên trong tình trạng bụi trắng mù mịt theo phản ánh của báo Tiền Phong.

Tại buổi làm việc, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 - Lào Cai ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc, chỉ đạo kịp thời của UBND xã Yên Bình trong việc xử lý phản ánh của báo chí; đồng thời ghi nhận sự phối hợp, đồng thuận của các doanh nghiệp. Trong đó, Nhà máy xi măng Yên Bái cam kết đầu tư một xe rửa đường, góp phần hài hòa giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh với yêu cầu bảo vệ môi trường và quyền lợi của người dân.

Thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 - Lào Cai sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với chính quyền địa phương giám sát việc thực hiện các cam kết; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), góp phần bảo vệ môi trường sống và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 (về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công), Viện Kiểm sát Nhân dân có quyền tiếp nhận, xử lý thông tin; kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm bảo vệ quyền dân sự của các nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công cộng. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ quyền, tài sản; bảo đảm việc thu thập, bảo vệ chứng cứ; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khởi kiện hoặc trực tiếp khởi kiện vụ án dân sự công ích theo quy định.

Thành Đạt
