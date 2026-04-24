Sạt lở 70m đường, nhiều cơ sở kinh doanh bị ‘kéo’ xuống sông

TPO - Lúc rạng sáng, một đoạn bờ sông bất ngờ bị kéo tụt xuống sông Đầm Dơi (Cà Mau), làm sụp hoàn toàn đoạn đường dài khoảng 70m, nhiều cơ sở kinh doanh ven sông cũng bị kéo theo, ước thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết sạt lở xảy ra lúc 4h sáng 24/4, trên tuyến sông Đầm Dơi. Kéo theo đoạn đường rộng 3m, dài 70m, ảnh hưởng 1 bến cẩu hàng, hãng nước đá và 1 đại lý bán thức ăn thuốc thuỷ sản, ước tổng thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Khu vực này còn nguy cơ sạt lở thêm khoảng 20 - 30m.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: CTV.

Ngay khi vụ sạt lở xảy ra, UBND xã cử lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, cấm đường, không cho người dân qua khu vực này.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra vụ sạt lở gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân. Như ngày 22/4, xảy ra sạt lở, đường kênh xáng Đông Hưng (xã Cái Nước), vị trí sụt lún chiều ngang 4,5m, dài 61m. Đây là vụ sạt lở, sụt lún lần thứ 2 tại tuyến đường dọc kênh xáng Đông Hưng chỉ trong nửa tháng (vụ trước đó xảy ra sáng 9/4, lở đoạn dài khoảng 30m).

Tại phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau), vào sáng 21/4, vụ sạt lở một đoạn bờ kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau dài gần 30 m với 4 căn nhà phía trên bị kéo xuống lòng kênh, 2 căn nhà khác kế bên cũng bị ảnh hưởng một phần. Ước thiệt hại về tài sản khoảng 900 triệu đồng, không thiệt hại về người.