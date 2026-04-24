Xúc động câu chuyện phía sau đám cưới cô gái mồ côi gây sốt mạng xã hội

TPO - Những hình ảnh đám cưới của cô dâu quê Hà Tĩnh được ông bà nội tặng vàng, sổ đỏ trong ngày cưới đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Hai ngày qua, hình ảnh đám cưới của cô dâu Đào Thị Kim Ngân (SN 1999) và chú rể Đoàn Quyết Chiến (SN 1997, cùng quê Hà Tĩnh) được đăng tải lên mạng xã hội nhận sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tại lễ cưới, Kim Ngân đặt hai chiếc ghế trống, trên đó là những bức thư tay gửi đến cha mẹ đã khuất. Trong thư gửi bố, cô xúc động viết: “Gửi bố yêu dấu! Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày em bé của bố bước lên xe hoa. Con tin người bạn đời của mình sẽ khiến bố mẹ yên lòng khi gửi gắm. Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. Cả nhà luôn thương nhớ bố".

Trong lá thư gửi mẹ, cô nhắn nhủ đầy yêu thương: “Hôm nay em bé đi lấy chồng. Con tin mẹ vẫn luôn hiện diện trong từng chặng đường con trưởng thành, kể cả hôm nay và mãi về sau. Bố mẹ hãy yên tâm, chúng con sẽ nắm tay nhau thật lâu và sống thật hạnh phúc. Con thương và nhớ mẹ rất nhiều”.

Hình ảnh cô dâu Kim Ngân và chú rể trong đám cưới cùng tấm thư đặt trên bàn gửi bố mẹ khiến nhiều người xúc động.

Điều đặc biệt trong hôn lễ là khoảnh khắc ông bà nội, mái tóc đã bạc, đứng ra thay cha mẹ trao vàng và sổ đỏ cho cháu gái như một lời chúc phúc và gửi gắm yêu thương. Đón nhận tình cảm ấy, Kim Ngân không kìm được nước mắt.

Những hình ảnh xúc động này sau khi lan tỏa trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, nhận về nhiều lời chúc phúc và sự đồng cảm từ cộng đồng dành cho cô dâu có hoàn cảnh đặc biệt.

Chia sẻ sau khi những hình ảnh đám cưới được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, Kim Ngân cho biết, cô không khỏi xúc động và hạnh phúc trước sự quan tâm, chúc phúc từ mọi người.

Ông bà nội nuôi lớn Kim Ngân và trao tặng món quà đặc biệt trong ngày cưới cháu gái.

Kim Ngân sinh ra tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh), nhưng sớm chịu nhiều mất mát. Năm 5 tuổi, Ngân mất cha vì bệnh nặng, chỉ một năm sau, mẹ cũng qua đời vì nỗi đau quá lớn. Từ khi lên 6 tuổi, cô mồ côi cả cha lẫn mẹ và được ông nội Đào Văn Chắt (SN 1949) và bà nội Nguyễn Thị Hoa (SN 1954) cưu mang, nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Theo Ngân, chính tình yêu thương và sự dạy dỗ của ông bà đã trở thành điểm tựa giúp cô vượt qua hoàn cảnh.

Hiện Kim Ngân là giáo viên tại TP Vinh (Nghệ An), còn chú rể Quyết Chiến làm kinh doanh. Cặp đôi quen nhau vào năm 2025 trong một chuyến thiện nguyện, sau đó nảy sinh tình cảm. Khi công việc dần ổn định, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 2 vừa qua.

Trong ngày cưới ông bà nội tặng vàng, sổ đỏ và ôm cháu gái khóc khiến nhiều người xúc động.

Đám cưới được chuẩn bị chu đáo với sự chung tay của hai bên gia đình. Đặc biệt, ông bà nội của Ngân còn sửa sang lại nhà cửa, sân vườn để ngày vui của cháu gái diễn ra trọn vẹn hơn.

Trong ngày cưới, ông bà nội đã lên trao quà và nhắn nhủ chú rể: “Hãy yêu thương cục vàng của ông bà.” Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Kim Ngân xúc động chia sẻ: “Tôi ôm chầm lấy ông bà rồi bật khóc. Ông bà cũng đỏ hoe mắt và khóc rất nhiều trong ngày vui của cháu".

Kim Ngân cho biết, dù đã có cuộc sống riêng, vợ chồng cô sẽ thường xuyên trở về thăm ông bà, mong ông bà luôn khỏe mạnh để tiếp tục dõi theo và đồng hành cùng con cháu trên chặng đường phía trước.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của Kim Ngân, chị Nguyễn Thị Sâm - Bí thư Đoàn xã Sơn Kim 1 cho biết, từ nhỏ Kim Ngân từng chịu nhiều thiệt thòi khi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tuy vậy, Kim Ngân luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương dù đang công tác xa nhà.