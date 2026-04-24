Một cơ sở thẩm mỹ ở Tuyên Quang bỗng dưng 'lặn không dấu vết’

TPO - Những ngày qua, loạt khách hàng của cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JK- Chi nhánh Hà Giang có địa chỉ tại phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang) tỏ ra hoang mang khi cơ sở này bất ngờ biến mất. Họ là những người đã bỏ tiền mua gói dịch vụ làm đẹp, giảm mỡ bụng hoặc trị thâm mắt của cơ sở thẩm mỹ nói trên nhưng nay chưa được hưởng dịch vụ như cam kết, đã không thể liên hệ được.

Theo phản ánh, cơ sở mang tên Thẩm mỹ Quốc tế JK – chi nhánh Hà Giang (địa chỉ tại số 124, đường Lý Thường Kiệt, phường Hà Giang 2) hoạt động khoảng vài tháng nay. Cơ sở này liên tục chạy quảng cáo trên mạng xã hội, đăng tải video, hình ảnh với nội dung sở hữu gần 10 nhân viên, cam kết trị liệu làm đẹp hiệu quả cao, không xâm lấn, an toàn cho sức khỏe.

Sau khi thu hút khách hàng, nhân viên sẽ chủ động gọi điện tư vấn, gửi định vị và mời đến trực tiếp để trải nghiệm dịch vụ. Tại đây, khách được yêu cầu mua các gói liệu trình trị giá từ 10–15 triệu đồng, thậm chí có gói lên đến 20 triệu đồng.

Căn nhà số 124, đường Lý Thường Kiệt, phường Hà Giang 2, nơi Thẩm mỹ Quốc tế JK thuê làm địa chỉ kinh doanh. Ảnh chụp trước khi chuyển đi.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Nhài (trú tại xã Vị Xuyên) cho biết, cuối tháng 11/2025, chị bị thu hút bởi các quảng cáo trên mạng nên đã đến cơ sở để đăng ký liệu trình giảm mỡ bụng với giá 12 triệu đồng cho 20 buổi. “Cơ sở cam kết giảm 25cm vòng bụng, giảm 10kg mà không ảnh hưởng sức khỏe. Nếu không đạt sẽ hoàn tiền. Nhưng tôi mới làm được 4–5 buổi thì thấy nhiều dấu hiệu bất thường: Nhân viên luôn đeo khẩu trang, sử dụng sản phẩm không nhãn mác. Tôi xin dừng và đề nghị hoàn tiền phần chưa sử dụng thì họ liên tục trì hoãn”, chị Nhài chia sẻ. Theo chị Nhài, sau đó cơ sở thông báo chuyển địa điểm, rồi mất liên lạc hoàn toàn. “Gọi điện nhiều thì bị chặn, nhắn tin không trả lời”, chị nói.

Bản cam kết dịch vụ của Thẩm mỹ Quốc tế JK với chị Nguyễn Thị Nhài.

Tương tự, bà Trương Thị Hà (trú tại phường Hà Giang 1) cho biết đã chi 7,5 triệu đồng cho gói trị thâm mắt, được cam kết bảo hành 7 năm. Tuy nhiên, sau vài buổi sử dụng, cơ sở bất ngờ đóng cửa. “Họ nói chuyển sang địa điểm mới, bảo khách đợi nhưng suốt thời gian dài không liên hệ lại. Tôi gọi nhiều lần thì không được”, bà Hà cho hay.

Không chỉ riêng bà Hà, chị Nhài, thống kê sơ bộ đã có hơn 15 người sử dụng dịch vụ của cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JK – chi nhánh Hà Giang, tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Theo phản ánh của nhiều khách hàng, cơ sở này hoạt động khoảng 3 tháng, sau đó bất ngờ rời đi mà không thông báo rõ ràng. Hiện tại, toàn bộ liên lạc với nhân viên và cơ sở đều bị gián đoạn, vụ việc đã được trình báo cơ quan chức năng phường Hà Giang 2.

"Thuốc" giảm mỡ không tem mác và thẻ sử dụng dịch vụ của Thẩm mỹ Quốc tế JK.

Ông Thi, chủ căn nhà số 124, đường Lý Thường Kiệt, phường Hà Giang 2 cho hay, cơ sở thẩm mỹ này ký hợp đồng thuê nhà từ tháng 11/2025, đến đầu tháng 4 thì chuyển đi. “Trước khi chuyển đi họ không thông báo cho tôi được biết. Vì tôi đang ở thành phố Tuyên Quang (cũ), được biết qua tin báo của người hàng xóm. Khi tôi nhận tin thì máy móc, phương tiện của họ đã chuyển đi hết”, ông Thi cho biết.

Chiều 23/4, phóng viên liên tục gọi vào số điện thoại của người xưng tên Nguyễn Thị Mai, được cho là chủ cơ sở này trước đây. Mặc dù chuông đổ nhưng không có người nghe máy. Tương tự, khi gọi vào một số điện thoại 0378852... gắn theo thông báo chuyển địa điểm dán tại địa chỉ cơ sở này thuê cũ, cũng không có người trả lời.

Theo chị Nguyễn Thị Nhài, chị là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của cơ sở này, sau đó chị đã trình báo cơ quan chức năng. Vài lần chị liên lạc được với người phụ nữ tên Mai, người này trả lời không rõ ràng, chỉ nói là "để em thông báo các bạn trên đấy". Theo chị, thông tin người này cung rất nhiều điểm đáng ngờ, họ tên chữ ký trong bản cam kết không có giá trị và cũng không phải tên thật. "Tính ra không phải 15 người sử dụng dịch vụ của cơ sở thẩm mỹ này đâu, ở Hà Giang rất nhiều người, họ đang rất bức xúc", chị Nhài cho hay.

Người phụ nữ tên Mai và người đàn ông nhân viên cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JK. Ảnh người dân cung cấp.

Cũng trong ngày 23/4, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Hà Minh Mẫn – Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2 cho biết đã nắm được thông tin và giao đơn vị chuyên môn kiểm tra. “Khi nào có kết quả sẽ thông báo cho báo chí”, ông Mẫn nói.

Liên quan tới sự việc này, một lãnh đạo Phòng Văn hóa, phường Hà Giang 2 cho hay, trước khi mở địa điểm kinh doanh cơ sở này có báo cáo UBND phường. "Hiện, họ đã chuyển đi gần một tháng, chuyển đi đâu thì không rõ", vị lãnh đạo này cho hay.

Về giấy phép hoạt động, các thủ tục kinh doanh khác, lãnh đạo Phòng Văn hóa cho biết thêm, đây là tồn tại cũ trước sáp nhập đơn vị hành chính. Sau sáp nhập, phường Hà Giang 2 rộng, lực lượng mỏng nên việc kiểm tra, rà soát gặp nhiều khó khăn.