Khánh Hòa phải báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực vụ doanh nghiệp kêu cứu vì 'ma trận' thủ tục

Hồ Nam
Lữ Hồ
TPO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương đang tích cực xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp để khơi thông nguồn vốn, góp phần tạo tiền đề đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Chính phủ đã giao chỉ tiêu cho Khánh Hòa.

Sáng 23/4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026. Tại cuộc họp, phóng viên Tiền Phong đặt câu hỏi về hướng xử lý vụ việc “Một doanh nghiệp cầu cứu Thủ tướng vì 'ma trận' thủ tục đất đai, khoáng sản” mà báo Tiền Phong đã phản ánh đang được dư luận rất quan tâm.

Ông Nguyễn Long Biên (người đứng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa) trả lời phóng viên báo Tiền Phong tại buổi họp báo.

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết: Liên quan đến vụ việc Tập đoàn Globe phải “cầu cứu” Thủ tướng, UBND tỉnh đã có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ. Đối với nội dung tập đoàn này khiếu nại liên quan đến các văn bản trả lời của sở trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh xử lý theo quy định của luật khiếu nại.

“Hiện tại, Sở đã hoàn thành việc xác minh, rà soát, đối chiếu các quy định của pháp luật các thông tin liên quan. Vào lúc 15h chiều ngày 24/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cùng các cơ quan chuyên môn liên quan sẽ có buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Công ty Tập đoàn Globe để làm rõ các vấn đề liên quan”, bà Lan cho biết thêm.

Tập đoàn Globe mong muốn sớm được giải quyết vướng mắc để đi vào hoạt động.

Trao đổi về vụ việc này, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương đang tích cực xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp để khơi thông nguồn vốn, góp phần tạo tiền đề đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Chính phủ đã giao chỉ tiêu cho tỉnh. Đối với vụ việc kêu cứu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Globe, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực đối thoại, trả lời sớm những kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp.

Như báo Tiền Phong đưa tin, Công ty Cổ phần Tập đoàn Globe phản ánh suốt 8 tháng qua, doanh nghiệp này rơi vào tình trạng gần như không còn lối ra pháp lý: Làm theo hướng dẫn thì bị bác, thực hiện đúng thủ tục được chỉ ra lại bị phủ nhận, hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền vẫn trong trạng thái đang xử lý, còn hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, thiệt hại tiếp tục chồng chất từng ngày.

Không tìm được hướng xử lý thống nhất ở địa phương, doanh nghiệp này đã gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị tham mưu, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc. Ngay sau khi báo Tiền Phong có bài viết phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các sở ngành khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm và báo cáo kết quả trước ngày 30/4.

Hồ Nam
Lữ Hồ
#Globe #Thủ tướng #Khánh Hòa #đất đai #hỗ trợ doanh nghiệp #thủ tục

