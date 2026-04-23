Vụ trẻ đá bóng lăn ra đường gây tai nạn chết người: Gia đình nạn nhân lên tiếng

TPO - Kết thúc ngày làm việc, người đàn ông 50 tuổi chạy xe vội về nhà với con, khi về gần tới nơi bất ngờ va chạm với trái bóng do một bé nam đá lăn ra đường. Cú ngã làm anh tử vong sau đó. Anh làm phụ hồ, chị làm công nhân, một người con theo mẹ, đứa út theo cha, còn con lớn vì bệnh mới mất cách đây 2 tháng.

clip vụ đứa trẻ đá bóng lăn ra đường gây tai nạn cho người đi xe máy dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 18/4 trên tỉnh lộ 908 đoạn qua ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long. Lúc này, anh N.T.H (50 tuổi) kết thúc ngày làm việc tại Cần Thơ và chạy xe máy về, chỉ còn cách nhà vài cây số, trái bóng do một đứa trẻ đá từ sân lăn ra. Quá bất ngờ, anh H. chạm với trái bóng và ngã ra đường bị thương nặng, anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Vị trí xảy ra tai nạn.

Cùng cực của nỗi đau mất mát

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, không có đồ gì gọi là giá trị, chị Trần Thị Thu Hương (vợ anh H) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể, hôm đó, chị và con gái thứ 2 (23 tuổi) đang đi làm công nhân ở TPHCM thì nhận được điện thoại báo chồng gặp tai nạn, bị thương nặng phải cấp cứu ở Cần Thơ. Hai mẹ con chị tức tốc bắt xe về, nhưng khi tới nhà thì nhận tin anh đã không qua khỏi ở viện, do chấn thương quá nặng.

Vợ chồng chị Hương có 3 người con. Nỗi đau nhân đôi với người ở lại, khi chỉ chưa đầy 2 tháng trước (12 Tết), con gái lớn (25 tuổi) của anh chị cũng qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, nay tới lượt anh H. bỏ lại vợ con.

Chị Hương cho biết, sau khi kết hôn, anh chị chỉ có đất để cất nhà, không có đất sản xuất nên cả 2 vợ chồng nhiều năm qua chỉ đi làm thuê, làm mướn, cố gắng tích cóp để nuôi 3 con. Trong đó, đứa lớn từ khi sinh ra đã mắc nhiều bệnh, không tự sinh hoạt được, suốt 25 năm luôn phải có người thân hỗ trợ, chăm sóc. Do vậy, bao tích cóp đều dồn hết cho các con, quá nửa đời người, trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, chiếc tủ lạnh có lẽ là vật dụng giá trị nhất.

Để tìm lối thoát khỏi cuộc sống cơ cực, gần 1 năm trước, chị Hương lên TPHCM làm công nhân, hằng tháng gửi tiền về cho chồng nuôi 3 con.

Sau khi đứa đầu mất, chị Hương đưa con gái thứ 2 (23 tuổi, chỉ học hết lớp 9) theo mình lên TPHCM làm công nhân, con trai út (12 tuổi) đang học lớp 5 ở lại quê với anh H.

Anh H. làm thợ hồ, khoảng 1 tuần nay, anh xin được vào làm cho một công ty trong khu công nghiệp ở Cần Thơ. Ngày ngày, anh đi xe máy rồi bắt đò vượt sông Hậu qua Cần Thơ làm việc, chiều lại về. Rồi tai nạn ập tới. Giờ đây, chồng mất, con gái lớn không còn, chị Hương dự định sẽ nghỉ làm công nhân để ở nhà chăm sóc 2 con, hương khói cho chồng con.

Chị Hương cho biết, tai nạn đã xảy ra là điều không may, cũng không muốn làm khó ai, nên gia đình không khiếu nại hay đòi hỏi gì từ phía gia đình cháu bé đá bóng gây tai nạn. Còn việc xử lý vụ tai nạn ra sao tiếp theo tùy vào cơ quan chức năng thực hiện. Sau tai nạn, gia đình cháu bé đá bóng, chủ nhà nơi bé đá bóng có đến nhà chị Hương chia buồn, và hỗ trợ 40 triệu đồng để lo tang lễ.

Cuộc sống phía trước của ba mẹ con chị Hương đầy khó khăn.

Bà Trương Thị Liễu (hàng xóm anh H.) cho biết, gia đình anh H. thuộc diện khó khăn của địa phương, nhiều năm qua vợ chồng chỉ đi làm thuê nuôi con sống qua ngày. Căn nhà hiện nay cũng thuộc khu dân cư vượt lũ.

Bé trai đá bóng gây tai nạn là ai?

Theo lời kể của những người tại khu vực xảy ra tai nạn và gia đình nạn nhân, cháu bé đá trái bóng lăn ra đường gây ra tai nạn làm anh H. tử vong không phải người địa phương. Căn nhà có khoảng sân nơi cháu bé đá bóng là một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Bố mẹ cháu bé là người chuyên thu mua sầu riêng, nhà ở Cần Thơ, cháu đi theo cha mẹ tìm mua sầu riêng tại khu vực này.

Hôm xảy ra tai nạn, bố mẹ cháu tới gửi xe ô tô và để lại cháu chơi ở cửa hàng vật tư nông nghiệp để ra vườn xem sầu riêng. Trong lúc chờ cha mẹ, cháu bé lấy bóng chơi và không may đá lăn ra đường gây tai nạn.

Liên quan đến vụ việc, phóng viên đến liên hệ lãnh đạo UBND xã và Công an xã Tân Lược để tìm hiểu quá trình xử lý vụ tai nạn. Phía địa phương cho biết, vụ việc đã được chuyển giao cho Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý giải quyết, nên chưa thể cung cấp thông tin.

Vị trí sân bé trai đá bóng (bên phải) và nơi trái bóng lăn ra Tỉnh lộ 908 (còn vạch vẽ trắng), khiến anh H. đâm phải và ngã tử vong.

Căn nhà gia đình anh H., chị Hương. Trong đó, căn nhà có tường xây, lợp tôn gồm 1 phòng khách phía trước, 1 phòng ngủ giữa. Căn nhà nhỏ, nên nhà bếp dựng bằng tôn hoàn toàn cũng được tận dụng kết hợp trải đệm làm phòng ngủ.