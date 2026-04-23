Cá chết hàng loạt nghi do nhiễm nước mặn từ san lấp dự án sân bay Cà Mau

TPO - Tình trạng cá chết, cây trồng khô héo đã kéo dài nhiều tháng nay tại phường Tân Thành (Cà Mau). Người dân nghi ngờ là do bị nhiễm mặn từ việc bơm nước hút cát san lấp dự án sân bay trên địa bàn. Các mẫu nước đã được chính quyền lấy gửi đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Trường Giang – Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) xác nhận, đã nhận được phản ánh của người dân quanh công trường dự án nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau về tình trạng cá chết, cây khô héo hàng loạt. Người dân nghi ngờ đơn vị thi công bơm cát tràn nước mặn ra vườn, ao của người dân gây ra tình trạng trên. "Hiện ghi nhận có 83 hộ bị ảnh hưởng", ông Giang nói.

Cá chết nghi do nhiễm mặn.

Phường Tân Thành đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước để xét nghiệm, và chủ động thống kê bước đầu thiệt hại.

“Dự kiến trong tuần này sẽ công bố kết quả xét nghiệm”, ông Giang nói. Trên cơ sở kết quả này, phường Tân Thành sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu xác định cụ thể mức độ thiệt hại, làm căn cứ đề xuất phương án xử lý, khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Huỳnh Thị Lệ (ngụ khóm 4, phường Tân Thành) cho biết, tình trạng cá nuôi chết không phải một vài ngày mà kéo dài, diễn ra khoảng 6–7 tháng nay. Có thể do đơn vị thi công sân bay bơm nước bị nhiễm mặn vào tàu để hút cát lên san lấp, sau đó nước tràn và ngấm sang vườn, ao của người dân, dẫn tới cá chết.

“Cá nuôi từ 5–10 tháng, chưa kịp bán để thu hồi vốn đã chết ngửa bụng. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nuôi cá chình, cá bống tượng, vốn đều phải vay ngân hàng, giờ thiệt hại kéo dài khiến cuộc sống bấp bênh, không biết sẽ xoay xở thế nào”, bà Lệ nói.

Cùng chung hoàn cảnh, anh Nguyễn Hoàng Ân cho biết, đơn vị thi công đắp bờ đê đất quá thấp, khiến nước từ khu vực bơm cát tràn vào ao nuôi và ruộng lúa của người dân. Trong điều kiện thời tiết nắng kéo dài, thiếu nguồn nước bổ sung, thiệt hại càng trầm trọng hơn.

“Gia đình tôi có khoảng 1,3ha ao nuôi, trong đó đã có 8 hầm cá bị thiệt hại. Qua các đợt kiểm tra, cơ quan chức năng và đơn vị thi công đánh giá mức độ thiệt hại khoảng 80%. Tuy nhiên, đến nay cá vẫn tiếp tục chết rải rác, chưa có dấu hiệu dừng lại”, anh Ân cho biết.

Không chỉ thủy sản, diện tích cây ăn trái như xoài, ổi, dừa, lúa của gia đình anh Ân và nhiều hộ khác cũng bị ảnh hưởng.

Người dân mong muốn chính quyền sớm làm rõ nguyên nhân, có giải pháp hỗ trợ, bồi thường nếu do nước mặn từ công trình sân bay gây ra.

Người dân phản ánh, đơn vị thi công đắp bờ đất quá thấp, khiến nước từ khu vực bơm cát tràn vào ao nuôi và ruộng lúa.