Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Đường bụi bặm quanh năm ở Lào Cai ảnh hưởng nặng nề với du lịch hồ Thác Bà

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tuyến đường Văn Chính (xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) thường xuyên chìm trong khói bụi. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân mà còn tác động tiêu cực đến hoạt động du lịch của hồ Thác Bà.

​Trước đó, báo Tiền Phong đăng tải bài “Khu dân cư ở Lào Cai quanh năm bị ‘tra tấn’ bởi bụi trắng mù mịt”, phản ánh tình trạng nhiều nhà máy, cảng nằm sát khu dân cư, xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại, cuốn theo bụi từ khu vực sản xuất khiến tuyến đường Văn Chính (xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) luôn chìm trong khói bụi. Nhiều năm qua, các hộ dân dọc tuyến đường phải đóng kín cửa, phủ bạt chống bụi; cây cối ven đường phủ trắng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, tình trạng bụi mù mịt còn tác động trực tiếp đến các điểm du lịch sinh thái, bến cảng dẫn ra hồ Thác Bà - nơi được quy hoạch là Khu du lịch quốc gia.

Khu dân cư luôn phủ bụi trắng, các hộ dân phải che chắn, phủ bạt quanh năm.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Ruby, cạnh khu vực này cho biết: Bụi trên tuyến đường Văn Chính đã tồn tại nhiều năm, đơn vị nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng vẫn chưa được giải quyết. Sau vụ lật tàu đầu năm, lượng khách chưa thể phục hồi, có thời điểm gần như vắng khách.

“Đường vào khu du lịch lúc nào cũng mù bụi, xe tải chạy liên tục khiến du khách e ngại. Đi ô tô thì sợ bụi bám, phải rửa xe; đi xe máy quần áo phủ trắng, cũng không muốn dừng lại ăn uống. Khách ít, dịch vụ gần như không có người sử dụng, chủ yếu là khách đi tàu tham quan hồ”, ông Hùng nói. Theo ông Hùng, nếu không có biện pháp giảm bụi triệt để, việc thu hút khách du lịch sẽ rất khó khăn.

​Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, tình trạng xe tải trọng lớn hoạt động khiến bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động du lịch tại khu vực hồ Thác Bà. Đơn vị đã nhiều lần có ý kiến và hiện đang phối hợp, giao chính quyền địa phương xử lý.

Liên quan đến sự việc, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị cũng đang tiến hành xác minh, xử phạt các xe không che chắn theo phản ánh của báo Tiền Phong.

Xe tải trọng lớn chở đá hoạt động liên tục với tần suất dày đặc, chạy rầm rập qua khu dân cư.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch UBND xã Yên Bình cho biết, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm bụi trong quá trình vận tải như vận động người dân tưới nước, yêu cầu các nhà máy rửa đường; một đoạn tuyến Văn Chính cũng đã được nâng cấp. Tuy nhiên, tình trạng bụi vẫn chưa được xử lý triệt để.

“Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ sớm triển khai các biện pháp như vận động doanh nghiệp tại khu vực phát sinh bụi tham gia xã hội hóa, bố trí điểm tưới nước, rửa xe, che chắn trước khi phương tiện đi vào khu dân cư. Đồng thời, cải tạo hệ thống thoát nước, thường xuyên nạo vét và huy động nguồn lực đầu tư xe rửa, nhân công để duy trì vệ sinh tuyến đường”, ông Khiêm nói.

Theo ông Khiêm, để kiểm soát hiệu quả, cần siết chặt từ nguồn phát sinh bụi, cát; yêu cầu che chắn, dọn rửa trước khi vào khu dân cư, đồng thời quản lý đăng ký xe và đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Hiện, UBND xã Yên Bình đã lập tờ trình đề xuất sớm triển khai dự án đường nối hai nhà máy xi măng (giai đoạn 2) trong năm 2026. Tuyến đường này được kỳ vọng phục vụ trực tiếp nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa của các nhà máy quy mô lớn trên địa bàn và giải quyết được cơ bản tình trạng ô nhiễm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định, xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nằm trong Đề án phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe