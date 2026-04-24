Vụ 'ma trận' thủ tục tại Khánh Hòa: Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo khẩn, địa phương lúng túng!

TPO - Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp cho tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn theo đúng quy định của pháp luật, đúng tinh thần Nghị quyết số 66.4/2025 ngày 21/9/2025 của Chính phủ.

Khẩn trương gỡ vướng cho cả tỉnh và doanh nghiệp

Liên quan bài viết phản ánh trên báo Tiền Phong: “Một doanh nghiệp cầu cứu Thủ tướng vì ‘ma trận’ thủ tục đất đai, khoáng sản”, nguồn tin của báo Tiền Phong ngày 24/4 cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ­Phạm Gia Túc yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng, kiểm tra theo thông tin của bài báo, kịp thời xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật nội dung vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tại văn bản này, Văn phòng Chính phủ cũng truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp cho tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn theo đúng quy định của pháp luật, đúng tinh thần Nghị quyết số 66.4/2025 ngày 21/9/2025 của Chính phủ về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024.

Thực hiện sự chỉ đạo trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ. Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Tập đoàn Globe được UBND tỉnh này cấp giấy phép thăm dò khoáng sản từ tháng 8/2022, phê duyệt trữ lượng khoáng sản tháng 11/2022, chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 1/2024 và cấp giấy phép khai thác khoáng sản tháng 3/2024 đối với mỏ đất san lấp tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa.

Công ty CP Tập đoàn Globe bị tạm dừng hoạt động do vướng thủ tục pháp lý.

Theo giấy phép khai thác khoáng sản số 618, Công ty CP Tập đoàn Globe có trách nhiệm thực hiện các nội dung thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật và phù hợp quy hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhưng đến nay, công ty vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất để triển khai hoạt động theo quy định.

Trong quá trình triển khai, công ty đã có nhiều văn bản kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đất đai, mở rộng mục đích cung cấp vật liệu và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo Nghị quyết số 6.64. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, phản hồi.

Do không thống nhất với nội dung hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, phía Công ty CP Tập đoàn Globe đã có đơn kiến nghị xác nhận mỏ đất xã Diên Thọ thuộc trường hợp được áp dụng cơ chế theo Nghị quyết số 66.4. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã hoàn thành việc xác minh nội dung khiếu nại và chuẩn bị tổ chức đối thoại với công ty này vào lúc 15h ngày 24/4 trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Tỉnh chờ hướng dẫn từ Bộ

Trong báo cáo gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết: Việc xử lý vụ việc phải dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhưng kiên quyết không hợp thức hóa các vi phạm. Việc áp dụng các cơ chế, chính sách mới chỉ được thực hiện sau khi có kết quả xử lý từ cơ quan thẩm quyền và doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các quy định.

Theo kiến nghị của Công ty CP Tập đoàn Globe, vướng mắc mà công ty đang gặp phải chính là vướng mắc thực tiễn mà Chính phủ đã phải ban hành Nghị quyết số 66.4/2025 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 và các quy định liên quan. Nhưng khi áp dụng vào trường hợp cụ thể của công ty, cơ quan quản lý lại cho rằng giấy phép khai thác của công ty được cấp trước ngày Nghị quyết 66.4 ban hành nên không được xem xét áp dụng cơ chế tháo gỡ.

Trong suốt quá trình này, Công ty CP Tập đoàn Globe đã gửi hơn 40 văn bản, đơn thư, kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương và Trung ương, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Về vấn đề này, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết pháp lý về đất đai, địa chất và khoáng sản, trong đó có các nội dung phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp của chính sách pháp luật mới và một số vấn đề đang được cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý.

Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh khẩn trương tổng hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình cấp phép, các văn bản hướng dẫn đã ban hành và các vướng mắc thực tế để gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp cho tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Mỏ khoáng sản của Công ty CP Tập đoàn Globe bị tạm dừng hoạt động nhiều tháng nay.

Như báo Tiền Phong đưa tin, Công ty CP Tập đoàn Globe phản ánh suốt 8 tháng qua, doanh nghiệp này rơi vào tình trạng gần như không còn lối ra pháp lý: Làm theo hướng dẫn thì bị bác, thực hiện đúng thủ tục được chỉ ra lại bị phủ nhận, hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền vẫn trong trạng thái đang xử lý, còn hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, thiệt hại tiếp tục chồng chất từng ngày.

Không tìm được hướng xử lý thống nhất ở địa phương, doanh nghiệp này đã gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị tham mưu, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc. Ngay sau khi báo Tiền Phong có bài viết phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm và báo cáo kết quả trước ngày 30/4.