Độc lạ Cà Mau: Doanh nghiệp nhà nước đóng dấu 'mật' nội dung trả lời báo chí

TPO - Tuy là văn bản trả lời câu hỏi của báo chí, nhưng Công ty CP Môi trường Đô thị Cà Mau (gần 92% vốn nhà nước) lại đóng dấu "mật", khiến cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau 'bối rối', không thể cung cấp phản hồi này cho phóng viên.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau vừa có công văn gửi Công ty CP Môi trường Đô thị Cà Mau về văn bản của công ty trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan công tác cán bộ tại doanh nghiệp này. Phản hồi này của công ty đưa ra sau khi có phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo thường kỳ quý 1/2026 của tỉnh Cà Mau, và được Sở VH-TT&DL tổng hợp gửi Công ty CP Môi trường Đô thị Cà Mau trả lời bằng văn bản.

Công ty cổ phần môi trường đô thị Cà Mau.

Theo đó, ngày 16/4, Sở VH-TT&DL Cà Mau nhận được công văn trả lời phóng viên của Công ty CP Môi trường Đô thị Cà Mau. Tuy nhiên, văn bản này lại được công ty đóng dấu "mật", nên Sở VH-TT&DL không thể cung cấp cho phóng viên, báo chí theo yêu cầu.

Do đó, Sở VH-TT&DL Cà Mau đề nghị Công ty CP Môi trường Đô thị Cà Mau làm rõ căn cứ xác định độ "mật" của công văn trả lời trên; xác định rõ nội dung câu hỏi của phóng viên.

“Đối với nội dung thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật kinh doanh, doanh nghiệp có quyền không cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Đối với nội dung không thuộc các trường hợp này, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí theo luật”, Sở VH-TT&DL Cà Mau nêu rõ.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty CP Môi trường Đô thị Cà Mau cho thấy, tới hết năm vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau nắm giữ hơn 91,8% vốn điều lệ của công ty. Công ty có vốn chủ sở hữu 13,1 tỷ đồng, nợ phải trả lên tới 17 tỷ đồng (đều nợ ngắn hạn).

Tổng doanh thu của công ty năm 2025 đạt hơn 43,9 tỷ đồng, chủ yếu tới từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (đa số từ dịch vụ công ích); lợi nhuận trước thuế gần 8,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,3 tỷ đồng.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, Công ty CP Môi trường Đô thị Cà Mau hiện do UBND tỉnh Cà Mau nắm giữ gần 92% vốn điều lệ. UBND tỉnh Cà Mau cử ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc công ty, là người đại diện cho hơn 27,5% vốn nhà nước tại công ty này. Tuy nhiên, tháng 1/2025, khi hết hạn bổ nhiệm, ông Tuấn có đơn xin thôi chức và thôi việc. Trong 2 năm trước thời điểm gửi đơn xin nghỉ, ông Tuấn bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó, Công ty CP Môi trường Đô thị Cà Mau có quyết định cho ông Tuấn thôi việc từ ngày 8/1. Tuy nhiên, việc này không được thống nhất trong nội bộ lãnh đạo công ty, không báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh Cà Mau (ông Tuấn là nhân sự thuộc UBND tỉnh quản lý, người đại diện một phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

Sau khi các sở ngành chức năng của Cà Mau vào cuộc xác minh, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan vụ việc trên.