Xã hội

Google News

Công ty Môi trường đô thị Cà Mau tìm cách xử lý nợ hơn 37 tỷ đồng

Tân Lộc
TPO - Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau đang nhận khoản nợ hơn 37 tỷ đồng có từ trước khi cổ phần hoá, tới nay đã 10 năm chưa thể bàn giao cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Nên công ty đề xuất bàn giao phần nợ đủ điều kiện cho DATC, phần còn lại do tỉnh xử lý.

Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau cho biết, sau khi chia tách và cổ phần hoá, năm 2015, công ty nhận khoản nợ hơn 37 tỷ đồng có từ trước cổ phần hoá theo chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau. Khoản nợ này không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá.

anh.jpg
Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau.

Để xử lý khoản nợ trên, năm 2022, Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau đã lập hồ sơ quyết toán chi phí thu hồi công nợ, được Sở Tài chính thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, quá trình chuyển giao nợ trên cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) bế tắc đến nay, do số liệu các khoản nợ có sự chênh lệch so với hồ sơ pháp lý, nên không đủ cơ sở để DATC tiếp nhận. Công ty đã nhiều lần rà soát, đối chiếu và có công văn gửi Sở Tài chính để xử lý phần chênh lệch.

Đến ngày 18/9 vừa qua, công ty tiếp tục báo cáo Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh có văn bản xác nhận hồ sơ nhằm tạo cơ sở pháp lý cho DATC tiếp nhận khoản nợ.

Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau đề xuất, đối với khoản chênh lệch hơn 3,5 tỷ đồng, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan thẩm quyền xử lý. Với phần còn lại hơn 34,1 tỷ đồng chuyển cho DATC tiếp nhận và thu hồi.

Tân Lộc
