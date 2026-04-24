Nhận phản ánh không tốt về dịch vụ thuê phòng, ủy ban nhân dân phường lập tức vào cuộc

TPO - Sau phản ánh của du khách về việc thuê căn hộ không đúng như quảng cáo và phát sinh tranh chấp tiền cọc, UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Ngày 24/4, ông Trần Xuân Tây - Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết địa phương đang tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ AURA GROUP - Aura group apartment 4 liên quan đến phản ánh của du khách về việc thuê căn hộ.

Trước đó, ông Vũ Văn Huệ (sinh năm 1945, trú tại Hà Nội) phản ánh đã đặt cọc thuê căn hộ của doanh nghiệp này, nhưng khi đến xem thực tế thì không đúng như quảng cáo và không được hoàn lại tiền cọc.

Theo phản ánh, vợ chồng ông Huệ có kế hoạch vào Nha Trang nghỉ dưỡng, chữa bệnh dài ngày nên tìm thuê căn hộ qua mạng để chủ động chỗ ở. Thông qua một trang mạng mang tên AURA GROUP, ông được giới thiệu căn hộ studio tại địa chỉ 69/11 đường Tô Hiến Thanh, phường Nha Trang với hình ảnh sáng sủa, đầy đủ tiện nghi. Tin tưởng vào thông tin quảng cáo nên ông đồng ý thuê.

Phía bên cho thuê yêu cầu đặt cọc trước, dù chưa xem phòng trực tiếp. Sau khi được cam kết phòng đúng như giới thiệu, nếu không ưng có thể đổi. Vì thế, ngày 12/4, ông Huệ đã chuyển khoản đặt cọc 1,5 triệu đồng.

Nhưng chiều 14/4, khi đến xem căn hộ, vợ chồng ông nhận thấy thực tế không như quảng cáo: phòng nhỏ, trần thấp, ẩm, đồ đạc cũ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ nên đề nghị được đổi phòng khác.

Tuy nhiên, nhân viên của AURA GROUP lập tức buông lời thoá mạ, thiếu văn hoá với vợ chồng ông và không cho đổi phòng, tuyên bố không trả lại tiền cọc. "Việc làm này của AURA GROUP gây thất vọng cho chúng tôi và làm mất đi những cảm nghĩ tốt đẹp về Nha Trang. Việc chúng tôi mất đi 1,5 triệu đồng không lớn nhưng nó làm mất đi những điều to lớn hơn đó là sự làm ăn thiếu trung thực của người Nha Trang", ông Huệ phản ánh.

Theo ông Trần Xuân Tây, ngay sau khi nhận được phản ánh nêu trên ông đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường xác minh làm rõ. Ngày 23/4, cơ quan này đã có buổi làm việc với ông Lê Minh Thìn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ AURA GROUP - Aura group apartment 4 .

Tại buổi làm việc, ông Thìn cho biết khách hàng ban đầu liên hệ qua một người môi giới tên Tâm, không thuộc nhân viên công ty. Đồng thời, trang điện tử AURA GROUP không phải do công ty quản lý và công ty không trực tiếp đăng bán phòng trên đó.

Theo ông Thìn, sau khi trao đổi, ông Huệ đã liên hệ trực tiếp với ông để xác nhận thông tin căn hộ và đồng ý thuê phòng số 301 với giá 4,5 triệu đồng/tháng, đặt cọc 1,5 triệu đồng. Khi đến nhận phòng, do không đồng ý thuê, ông Huệ đề nghị đổi phòng nhưng thời điểm đó không còn phòng trống. Về việc bị phản ánh có lời lẽ thiếu chuẩn mực, ông Thìn phủ nhận và cho rằng chỉ thông báo nếu không nhận phòng theo thỏa thuận thì sẽ mất tiền cọc.

Đáng chú ý, tại buổi làm việc với phòng Văn hóa - Xã hội, ông Thìn đã chủ động liên hệ để hoàn lại số tiền mà ông Huệ đã đặt cọc. Tổ kiểm tra phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang đã đề nghị ông Lê Minh Thìn tiếp tục cung cấp các hồ sơ liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở; đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra cụ thể thực tế tại căn hộ nêu trên.