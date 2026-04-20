Dòng tiền bất động sản 2026: Vì sao nhà đầu tư đang dịch chuyển về Nha Trang?

Sau giai đoạn thanh lọc mạnh, thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới với sự thay đổi rõ rệt trong chiến lược đầu tư. Dòng tiền rời các thị trường tăng nóng, chuyển sang những khu vực có pháp lý rõ ràng, khả năng khai thác thực và dư địa tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, Nha Trang đang trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của giới đầu tư năm 2026.

Dòng vốn 2026: Khi nhà đầu tư rời bỏ “lướt sóng” để tìm giá trị thực

Bước vào năm 2026, thị trường bất động sản cho thấy sự thay đổi rõ rệt không chỉ ở nhịp vận động mà còn ở cách dòng tiền lựa chọn điểm đến. Chu kỳ này đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên "đầu tư bằng niềm tin" vào những lời hứa hẹn trên giấy. Thay vào đó, một nguyên tắc sắt đá đã lên ngôi: Chỉ ưu tiên những tài sản "thực chứng" – tức là những tài sản đã hình thành, có thể chạm tay, mắt thấy và ngay lập tức đưa vào khai thác dòng tiền.

Tại Hội nghị báo cáo thị trường bất động sản quý I/2026, bà Phạm Thị Miền – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam – cho biết nguồn cung mới của phân khúc bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng chỉ đạt khoảng 6.500 sản phẩm, giảm 22% so với quý trước. Lượng giao dịch ước đạt hơn 2.900 sản phẩm, giảm khoảng 30%, kéo theo tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 45%, giảm 7 điểm phần trăm.

Những số liệu này phản ánh một thực tế rõ ràng: thị trường đang thu hẹp về quy mô giao dịch, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng sản phẩm. Sự sụt giảm về lượng giao dịch chung chính là biểu hiện của một cuộc "di cư" dòng tiền: Nhà đầu tư đang rút khỏi các dự án rủi ro, chưa hình thành để dồn vốn vào những "vùng xanh" có nội lực thực tế.

Ông Lê Đình Chung, Phó chủ tịch Hội đồng nghiên cứu và đánh giá thị trường VARS, nhận định thanh khoản hiện chủ yếu tập trung tại một số dự án đô thị biển và đại đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn, do các chủ đầu tư uy tín phát triển. Những mô hình tích hợp nhiều chức năng, vừa phục vụ nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và đầu tư dài hạn, đang ghi nhận mức độ quan tâm tốt hơn so với các dự án nghỉ dưỡng đơn thuần.

Diễn biến này cho thấy trọng tâm của thị trường đang dịch chuyển từ yếu tố “cơ hội” sang “độ chắc chắn” trong đầu tư. Nếu như trước đây, chiến lược “lướt sóng” và kỳ vọng tăng giá ngắn hạn từng chiếm ưu thế, thì hiện tại, nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang nắm giữ tài sản trong trung và dài hạn, ưu tiên những sản phẩm có khả năng duy trì giá trị và khai thác ổn định.

Sức ép từ chi phí cơ hội và lãi suất khiến nhà đầu tư không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi các dự án "xây dựng trên kỳ vọng". Luận điểm cốt lõi của chu kỳ 2026 là: "Tài sản nhìn thấy được là tài sản an toàn; tài sản khai thác được là tài sản sinh lời". Mọi dự án không đáp ứng được tiến độ vận hành thực tế đều bị coi là "vùng đỏ" rủi ro.

Nha Trang – “cửa sổ cơ hội” của dòng tiền trong chu kỳ mới

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét, sự khác biệt giữa các điểm đến bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng thể hiện rõ.

Tại Đà Nẵng, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục trầm lắng khi sức cầu giảm mạnh. Giao dịch biệt thự nghỉ dưỡng giảm hơn 80%, condotel giảm gần 90%, trong khi nguồn cung mới gần như không phát sinh, chủ yếu là hàng tồn từ các dự án cũ. Dù nhiều chính sách ưu đãi được đưa ra, thanh khoản vẫn chưa cải thiện đáng kể do niềm tin thị trường còn yếu và vướng mắc pháp lý kéo dài. Đáng chú ý, shophouse nghỉ dưỡng gần như “đóng băng”, không ghi nhận giao dịch trong kỳ.

Với Phú Quốc, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực và dự án. Dù tiềm năng du lịch vẫn lớn, nhưng tính mùa vụ và sự phụ thuộc vào dòng khách khiến hiệu quả khai thác chưa ổn định. Nhiều dự án chưa hoàn thiện hoặc chưa vận hành thực tế vẫn gặp khó trong việc thu hút nhà đầu tư, khiến thanh khoản không đồng đều trên toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, Nha Trang đang nổi lên như một điểm cân bằng hiếm hoi. Không còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng cũng chưa bị đẩy giá lên quá cao, thị trường này vẫn giữ được dư địa tăng trưởng, đồng thời sở hữu nền tảng du lịch đã hình thành rõ ràng. Với định hướng phát triển đô thị trung tâm vùng và sự phục hồi của ngành du lịch, Nha Trang đang hội tụ các điều kiện để đón dòng vốn trong chu kỳ mới.

Theo số liệu thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, năm 2025, thị trường bất động sản địa phương ghi nhận sự cải thiện về giao dịch, đồng thời cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm dự án. Những sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ triển khai rõ ràng đang chiếm ưu thế về mức độ quan tâm, trong khi các dự án chậm triển khai hoặc thiếu minh bạch dần mất đi sức hút. Điều này phản ánh quá trình sàng lọc tự nhiên của thị trường khi bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu.

Trong bối cảnh đó, Vega City là một trong số ít dự án đáp ứng đồng thời các tiêu chí khắt khe của dòng vốn 2026. Không chỉ dừng lại ở những bản vẽ quy hoạch, tổ hợp đã hiện hữu với quy mô rõ ràng, cho phép nhà đầu tư có thể “nhìn thấy” sản phẩm, chạm vào từng chi tiết kiến trúc thay vì phải chờ đợi trong vô vọng vào những lời hứa tương lai. Đây chính là điểm cốt yếu phá vỡ mọi rào cản tâm lý của các nhà đầu tư lão luyện: Mua tài sản thực - Nhận giá trị thực.

Không cần phải dự báo về tiềm năng, Vega City đã chứng minh sức hút của mình thông qua thực tế vận hành. Dự án đã ghi nhận các hoạt động du lịch – giải trí sôi động, tiêu biểu là sự hoạt động công suất cao của Nhà hát Đó và hệ thống tiện ích biển, tạo ra dòng khách thực tế đổ về mỗi ngày. Đây là nền tảng khai thác cụ thể mà không một dự án "đang xây" nào có thể so sánh được.

Bên cạnh đó, Vega City được phát triển theo mô hình tổ hợp tích hợp, kết hợp giữa lưu trú, thương mại và trải nghiệm, tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Mô hình này không chỉ gia tăng sức hút điểm đến mà còn giúp chủ sở hữu đa dạng hóa nguồn thu, từ kinh doanh shophouse, cho thuê căn hộ nghỉ dưỡng đến các dịch vụ trải nghiệm cao cấp, thay vì phụ thuộc vào một loại hình sản phẩm đơn lẻ. Lời giải cho bài toán dòng tiền 2026: Hiện hữu hay "Trên giấy"? Trong bối cảnh dòng tiền ưu tiên các tài sản có thể khai thác ngay, những tổ hợp đã hình thành và vận hành thực tế như Vega City trở thành lựa chọn rõ ràng và thông minh hơn hẳn so với các dự án chỉ nằm trên giấy. Nhà đầu tư không còn phải đối mặt với rủi ro chậm tiến độ, rủi ro pháp lý hay nỗi lo "dự án ma". Tại Vega City, mọi giá trị đều được bảo chứng bằng sự hiện diện của các thương hiệu vận hành quốc tế và nhịp sống du lịch đã bắt đầu khởi động rực rỡ.

Có thể thấy, khi thị trường bước vào giai đoạn đầu của chu kỳ phục hồi, cơ hội không chỉ nằm ở tiềm năng tăng giá mà còn ở khả năng khai thác giá trị ngay từ thời điểm đầu tư. Với những thị trường “vùng xanh” như Nha Trang, cùng các dự án đã hiện hữu và vận hành thực tế như Vega City, bài toán lựa chọn điểm đến đang có lời giải rõ ràng hơn bao giờ hết: Đừng đặt cược vào kỳ vọng, hãy đầu tư vào sự thực chứng.