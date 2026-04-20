Khải Hoàn Imperial giới thiệu căn hộ Bespoke may đo đặc quyền cho giới chuyên gia quốc tế

Không gian Thư viện nuôi dưỡng cảm hứng, khai mở tri thức

Trong bối cảnh thị trường ngày càng sàng lọc, dòng tiền nghiêng về những tài sản có nền tảng vững chắc và giá trị thực, giới chuyên gia sành sỏi không bị cuốn theo những nhịp tăng ngắn hạn, mà tập trung vào các yếu tố cốt lõi như hạ tầng, quy hoạch và chất lượng sống hiện hữu. Theo đó, những bất động sản được thiết kế theo “công thức riêng” – hài hòa giữa nhu cầu an cư, khả năng khai thác và tiềm năng tăng trưởng song hành cùng đà phát triển của đô thị - trở thành ưu tiên, phản ánh rõ “khẩu vị” đầu tư ngày càng tinh chọn của nhóm khách hàng này.

“May đo” công thức đầu tư

Thấu hiểu nhu cầu sở hữu bất động sản gắn liền với tư duy đầu tư ngày càng bài bản của giới chuyên gia, Khải Hoàn Imperial giới thiệu dòng căn hộ “Bespoke Investment Formula” – được phát triển theo triết lý “may đo” không chỉ cho không gian sống, mà còn cho từng mục tiêu tài chính và chiến lược nắm giữ tài sản.

Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13 rộng 60m – trục đại lộ thương mại sầm uất của khu vực Đông Bắc TP.HCM, Khải Hoàn Imperial sở hữu vị trí kết nối đắt giá khi liền kề Metro số 2, vành đai 3 và cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành. Hưởng trọn lợi thế từ mô hình TOD, dự án đảm bảo khả năng di chuyển linh hoạt, rút ngắn thời gian tiếp cận trung tâm TP.HCM và các khu công nghiệp – công nghệ trọng điểm, đáp ứng nhịp sống tốc độ cao của giới chuyên gia; đồng thời là “bảo chứng” thanh khoản và tiềm năng gia tăng giá trị.

Sảnh đón sang trọng, đậm chất nghệ thuật

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Imperial còn đối diện trung tâm thương mại hàng đầu khu vực là AEON Mall Bình Dương Canary, liền kề sân golf Sông Bé 104 ha, các Khu công nghiệp lớn như VSIP 1, Việt Hương 1 cùng loạt tiện ích ngoại khu đẳng cấp, từ các bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế liên cấp cho đến các trung tâm hành chính khu vực. Vị trí này giúp dự án trở thành điểm lưu trú ưu tiên của cộng đồng chuyên gia, qua đó định hình một kênh đầu tư cho thuê hấp dẫn với nguồn cầu ổn định, chấp nhận giá thuê và dịch vụ cao cấp hứa hẹn khả năng khai thác dài hạn.

Thực tế cho thấy, Bình Dương (cũ) hiện là một trong những thị trường có hiệu quả khai thác cho thuê tốt nhất cả nước, với tỷ lệ lấp đầy căn hộ đạt 80–90%. Lợi suất cho thuê lên đến 7,5%/năm. Nhất là trong bối cảnh chuyển dịch mạnh sang nền kinh tế tri thức, Bình Dương (cũ) hiện quy tụ khoảng 45.000 chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao với mức thu nhập 2.000–4.500 USD/tháng (tương đương 50–120 triệu đồng). Đây là tệp khách thuê có khả năng chi trả cao, không ngừng gia tăng về quy mô, tạo nguồn cầu lưu trú bền vững trực tiếp cho Khải Hoàn Imperial – dự án hội tụ đầy đủ lợi thế về vị trí, tiện ích và tiêu chuẩn sống “may đo” cho chính nhóm khách hàng này.

Nâng tầm tận hưởng khác biệt

Điểm cốt lõi tạo nên sức hút của Khải Hoàn Imperial chính là sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu tận hưởng của giới chuyên gia. Không chỉ dừng lại ở tiện nghi, mỗi không gian đều được tính toán để cân bằng nhịp sống trước cường độ làm việc cao, đồng thời khơi nguồn cảm hứng và thúc đẩy phát triển bản thân mỗi ngày, mang đến trải nghiệm sống có chiều sâu, trọn vẹn cả thể chất lẫn tinh thần.

Khải Hoàn Imperial dành tặng giới chuyên gia đặc quyền tận hưởng tại tầng 21 – “resort trên không” mang tính riêng tư và độc bản, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống sôi động, nơi mỗi khoảnh khắc suy tư, chiêm nghiệm và tái tạo năng lượng được nâng niu trong không gian tĩnh tại, đầy cảm hứng.

Phòng tập Virtual Golf – nơi các chuyên gia thể hiện sở thích đẳng cấp

Nổi bật là hồ bơi vô cực phong cách La Mã – nơi kiến trúc cổ điển giao hòa cùng tầm nhìn khoáng đạt, tạo nên không gian thư giãn đầy tính biểu tượng. Với những người thành đạt, sức khỏe là tài sản quý giá nhất. Theo đó, Khải Hoàn Imperial trang bị hệ thống Gym & Fitness hiện đại, kết hợp Trung tâm Spa & sauna với các liệu trình chuyên sâu – nơi cư dân tái tạo năng lượng, cân bằng thể chất và tận hưởng sự thư thái mỗi ngày. Đặc biệt, Phòng tập Virtual Golf là một trong những đặc quyền đáng giá, mang đến không gian luyện tập riêng tư, sang trọng và trải nghiệm xứng tầm cho giới chuyên gia.

Nuôi dưỡng cảm hứng phát triển mỗi ngày, Thư viện Khải Hoàn Imperial kiến tạo không gian tĩnh lặng cho việc đọc sách, nghiên cứu và khơi nguồn tư duy sáng tạo. Trong khi đó, khu vực sảnh đón - Trung tâm khánh tiết mang phong cách bán cổ điển tinh tế, sang trọng trở thành điểm giao thoa của cộng đồng thành đạt, mở ra những kết nối giá trị và cơ hội hợp tác xứng tầm.

Để hiện thực hóa công thức đầu tư "Bespoke Investment Formula" dự án còn thiết lập hệ thống quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo môi trường sống luôn an toàn, tiện nghi, đồng thời tối ưu công suất khai thác, gia tăng dòng tiền và bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.

Với định vị khác biệt cùng hệ giá trị được “may đo” toàn diện, Khải Hoàn Imperial hứa hẹn thiết lập chuẩn mực mới cho phân khúc hạng sang tại Bình Dương (cũ), nơi giá trị đầu tư và trải nghiệm sống được cân bằng bền vững, dành riêng cho cộng đồng chuyên gia thành đạt.