Tiêu điểm thị trường BĐS TP.HCM: Khu Tây bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Hội thảo “Tiêu điểm thị trường Bất động sản TP.HCM - Tiềm năng & Triển vọng khu vực phía Tây” do Batdongsan.com.vn phối hợp cùng chủ đầu tư Prodezi Long An và Hướng Việt Properties tổ chức ngày 19/4 tại Hà Nội đã thu hút hàng trăm nhà đầu tư và chuyên gia tham dự, tập trung phân tích các động lực đang định hình lại thị trường bất động sản TP.HCM trong giai đoạn 2026.

Không dừng ở việc cập nhật bức tranh vĩ mô, chương trình đi sâu vào tiềm năng cửa ngõ phía Tây TP.HCM - khu vực đang ghi nhận sự dịch chuyển mạnh của dòng tiền đầu tư và nhu cầu an cư, khi hạ tầng, công nghiệp và dư địa phát triển đồng thời tạo lực đẩy.

Hạ tầng và dòng vốn tạo lực đẩy cho khu Tây TP.HCM

Theo phân tích của ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, khu Tây TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc nhờ sự hoàn thiện của các trục giao thông chiến lược.

Cụ thể, hệ thống Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, quốc lộ 50B và trục Võ Văn Kiệt nối dài đang dần hình thành mạng lưới kết nối liên vùng hoàn chỉnh, giúp khu vực này đóng vai trò cửa ngõ giao thương của 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM.

Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc batdongsan.com.vn trình bày dữ liệu thị trường tại hội thảo

Dữ liệu thị trường của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy xu hướng quan tâm đang dịch chuyển rõ rệt. Các khu vực tại TP.HCM ghi nhận mức tăng lượng quan tâm dao động khoảng 3 - 9%, trong khi khu vực Tây Ninh (Long An cũ) - giáp phía Tây TP.HCM (gồm Bến Lức, Đức Hòa) tăng tới 24% so với cùng kỳ. Song song đó, mặt bằng giá tại khu vực này vẫn đang ở vùng thấp so với trung tâm và các cực tăng trưởng khác của TP.HCM. Theo thống kê, giá bất động sản thấp tầng tại khu Tây TP. HCM khoảng 105 triệu đồng/m², còn khu vực Bến Lức – Đức Hòa chỉ khoảng 50 triệu đồng/m², tạo dư địa đáng kể cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự gia tăng nhu cầu từ nhà đầu tư miền Bắc. Lượng tìm kiếm bất động sản TP.HCM từ Hà Nội tăng mạnh trong nửa cuối năm 2025, đặc biệt tăng đến 60% trong quý IV/2025 so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dòng vốn đang có xu hướng dịch chuyển về các khu vực còn nhiều dư địa phát triển[1].

Nhà đầu tư miền Bắc đặc biệt quan tâm đến thị trường BĐS tại TP.HCM, đặc biệt là ở khu vực phía Tây

LA Home tăng tốc theo nhịp phát triển của cực tăng trưởng mới

Trong khuôn khổ sự kiện, dự án LA Home được cập nhật tiến độ triển khai, quy hoạch và chính sách bán hàng, thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư phía Bắc khi hội tụ đầy đủ những điều kiện mà thị trường đang tìm kiếm ở cực tăng trưởng mới phía Tây.

Tọa lạc trên trục Lương Hòa – Bình Chánh, dự án nằm ngay tâm điểm kết nối của các tuyến giao thông chiến lược đang tăng tốc hoàn thiện. Đây cũng là khu vực tiếp giáp trực tiếp với hành lang công nghiệp – đô thị Đức Hòa – Bến Lức, nơi đang thu hút mạnh dòng vốn FDI và lực lượng chuyên gia.

Ở góc độ phát triển đô thị, LA Home được quy hoạch theo mô hình tích hợp, kết nối trực tiếp với khu công nghiệp sinh thái Prodezi quy mô 400ha, hình thành chuỗi công nghiệp - đô thị - dịch vụ liền mạch. Khi khu công nghiệp đi vào vận hành, nguồn cầu lưu trú chất lượng cao được dự báo sẽ gia tăng ổn định trong trung và dài hạn.

Dự án LA Home đang là tâm điểm của thị trường bất động sản phía Tây TP.HCM

Tiến độ triển khai thực tế cũng phản ánh rõ nhịp phát triển của dự án với các hạng mục hạ tầng, tiện ích và nhà ở từng bước hoàn thiện. Các căn nhà phố liên kế tại phân khu LA Sol đang hoàn thiện và dự kiến bàn giao trong quý IV/2026, trong khi phân khu River Park đã được khởi công từ cuối năm 2025. Ở khía cạnh sản phẩm, dòng nhà phố liên kế tại LA Home được thiết kế theo hướng linh hoạt công năng, phù hợp cả nhu cầu an cư và khai thác kinh doanh, đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng của cộng đồng cư dân và lực lượng chuyên gia trong khu vực. Bên cạnh đó, chính sách tài chính là một trong những yếu tố giúp LA Home mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.Với mức vốn ban đầu từ khoảng 595 triệu đồng cho sản phẩm giá từ 3,95 tỷ đồng, cùng chính sách miễn lãi và ân hạn nợ gốc trong 36 tháng, người mua có thể chủ động kế hoạch dòng tiền trong giai đoạn đầu. Từ những lợi thế hiện hữu, có thể thấy LA Home đang đi cùng nhịp với quỹ đạo phát triển mới của khu Tây TP.HCM: hạ tầng liên vùng giữ vai trò dẫn dắt, công nghiệp tạo lực hút dân cư, trong khi mặt bằng giá còn thấp giúp duy trì biên độ tăng trưởng. Khi ba yếu tố này cùng hội tụ, thị trường bắt đầu chuyển từ giai đoạn tích lũy sang giai đoạn hình thành mặt bằng giá mới. Trong bối cảnh đó, các dự án có quy hoạch đồng bộ, tiến độ rõ ràng và gắn với nguồn cầu thực như LA Home đang được nhìn nhận như lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu an cư lẫn chiến lược nắm giữ tài sản trung hạn. Sự kiện tại Hà Nội không chỉ cung cấp dữ liệu thị trường, mà còn giúp nhà đầu tư miền Bắc nhìn rõ triển vọng khu Tây TP.HCM, nơi dòng vốn đang dịch chuyển theo hạ tầng, dòng người và các đại đô thị quy hoạch bài bản có khả năng tạo giá trị và dòng tiền thực.