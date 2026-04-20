Mời đầu tư dự án nhà ở xã hội 'nghìn tỷ' gần Ngã Tư Sở

Ninh Phan
TPO - Dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang trong Quân đội với vốn đầu tư hơn 1.020 tỷ đồng tại phường Phương Liệt (Hà Nội). Dự án gồm một tòa chung cư cao 25 tầng, ba tầng hầm, với tổng diện tích sàn gần 42.000 m2, mật độ xây dựng 40%.

Khu đất thực hiện dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Phương Liệt có diện tích hơn 3.451m2 thuộc số 40 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, gần khu Ngã Tư Sở, Bệnh viện Đại học Y...

Dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang trong Quân đội với vốn đầu tư hơn 1.020 tỷ đồng tại phường Phương Liệt (Hà Nội) đang tìm nhà đầu tư. Ảnh minh hoạ.

Hiện trạng khu vực này là đất quốc phòng để trống do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý. Dự án sẽ gồm một tòa chung cư cao 25 tầng, ba tầng hầm, với tổng diện tích sàn gần 42.000 m2, mật độ xây dựng 40%.

Dự án dự kiến bàn giao vào quý IV/2028 với 336 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số tối đa 850 người. Tổng vốn đầu tư khu nhà ở xã hội này là hơn 1.020 tỷ đồng.

Được biết, mục tiêu của dự án là xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội, đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Nhà đầu tư muốn tham gia đầu tư dự án có thể gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương và giao chủ đầu tư đến Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) trước 16h30 ngày 7/5.

Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu đến năm 2030, đáp ứng 70% nhu cầu nhà ở của cán bộ, nhân viên thuộc Bộ, tương đương khoảng 59.000 căn hộ. Trong đó, Bộ trực tiếp đầu tư xây dựng khoảng 39.000 căn, các địa phương hỗ trợ triển khai khoảng 20.000 căn. Bộ Quốc phòng đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thống nhất vị trí, diện tích các khu đất và thông tin dự án nhà ở cho quân nhân tại 26 địa phương với tổng diện tích khoảng 335 ha...

#Nhà ở xã hội #Bộ Quốc phòng #Tổng Công ty 319 #Quân đội #nhà ở

