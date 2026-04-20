Heragon City: 'Làn gió mới' kéo dòng vốn bất động sản về phía Nam sông Mã

Thanh Hóa đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn BĐS về khu vực Nam sông Mã. Giữa làn sóng đó, Heragon City nổi lên như một dự án tiên phong mô hình khu đô thị công viên trung tâm bên sông tại địa phương này.

Với mật độ xây dựng chỉ 28,3%, Heragon City thiết lập không gian sống sinh thái chuẩn Park Living cũng như mở ra cơ hội đầu tư hiệu quả nhờ giải pháp tài chính linh hoạt.

Heragon City áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn dành cho khách hàng

Tối ưu dòng vốn từ chính sách bán hàng ưu đãi

Tọa lạc tại phường Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa), Heragon City trở thành tâm điểm của dòng vốn đầu tư tại khu vực Bắc Trung Bộ khi chính thức ra mắt thị trường vào quý 2/2026. Đặc biệt là khi đơn vị quản lý và phát triển dự án MBLand công bố áp dụng chính sách bán hàng mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

Hệ thống hạ tầng và tiện ích nội khu tại Heragon City đã bước vào giai đoạn hoàn thiện

Theo đó, khách hàng chọn phương án thanh toán theo tiến độ chuẩn sẽ được hưởng mức chiết khấu 5%. Với phương án thanh toán sớm, mức ưu đãi được nâng lên đến 8,5%. Dự án cũng triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị, đồng thời áp dụng lãi suất 0% trong thời gian 12 tháng, góp phần giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu.

Chính sách còn gia tăng lợi ích thông qua các hình thức ưu đãi đăng ký sớm và chiết khấu bổ sung với các giao dịch mua số lượng lớn. Tiến độ thanh toán được chia nhỏ theo từng giai đoạn, bám sát tiến độ xây dựng và bàn giao, tạo điều kiện chủ động tài chính cho khách hàng.

Đại diện đơn vị phân phối dự án cho biết, việc áp dụng ưu đãi ngay trong giai đoạn đầu mở bán dự án như hiện nay đang hút mạnh mẽ dòng tiền từ những nhà đầu tư nhạy bén và nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực.

Là dự án sở hữu vị trí chiến lược của thành phố, Heragon City là một trong số ít khu đô thị được quy hoạch đồng bộ cũng như pháp lý đầy đủ, rõ ràng tại thị trường Thanh Hóa. Việc triển khai hệ thống hạ tầng và các tiện ích nội khu trước giai đoạn bán hàng như hiện nay không chỉ khẳng định tiềm lực tài chính vững mạnh của chủ đầu tư mà còn gia tăng niềm tin cho khách hàng khi lựa chọn xuống tiền.

Sức hút của Heragon City tại thị trường BĐS Thanh Hóa

Thị trường bất động sản Thanh Hóa đang vươn mình trở thành "cực tăng trưởng" mới tại khu vực Bắc Trung Bộ. Sự khan hiếm về quỹ đất, tính thanh khoản ấn tượng, cùng khả năng giữ giá trước biến động thị trường đưa bất động sản cận thủy nơi đây trở thành một trong những phân khúc được săn đón nhất.

The Legacy là phân khu đầu tiên được giới thiệu ra thị trường có quy mô 25,1ha

Nắm bắt xu hướng này, MBLand đã nghiên cứu và phát triển dự án Heragon City - Khu đô thị công viên trung tâm bên bờ Nam sông Mã. Với vị trí nằm giữa hai đại lộ xương sống là Hùng Vương và Nam sông Mã, Heragon City không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách về trung tâm thành phố cũ, mà còn kết nối trực tiếp đến trung tâm hành chính mới với nhiều tiện ích hiện hữu.

Bên cạnh đó, Heragon City còn có khả năng liên kết vùng được mở rộng đáng kể nhờ cận kề với Quốc lộ 10 - tuyến huyết mạch nối liền toàn bộ vùng duyên hải Bắc Bộ, đồng thời dễ dàng tiếp cận Quốc lộ 1A hướng về Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc. Sự cộng hưởng của hai trục giao thông trọng yếu này thiết lập một dòng chảy giao thương thông suốt mà trong đó, Heragon City chính là cửa ngõ lưu thông.

Theo đại diện MBLand, Heragon City là khu đô thị bên sông đầu tiên tại Thanh Hóa được quy hoạch đồng bộ theo mô hình Park Living. Điều này không chỉ từng bước định hình diện mạo đô thị mới trên trục sông Mã, mà còn góp phần kiến tạo chuẩn sống khác biệt cho thành phố trong tương lai.

Với gần hai thập kỷ phát triển, MBLand định hình dấu ấn qua các dự án có quy hoạch bài bản và định hướng bền vững, trong đó yếu tố không gian sống và trải nghiệm người dùng ngày càng được đặt ở vị trí trung tâm. Heragon City là dấu ấn đô thị thuộc chuỗi thương hiệu mới của MBLand tại vị trí cửa ngõ Trung Bộ.

Trong thời điểm Thanh Hóa đang bước vào chu kỳ phát triển mới, Heragon City không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là một bước đi chiến lược góp phần tái định hình diện mạo đô thị bên sông - nơi chuẩn sống mới đang dần được thiết lập.

