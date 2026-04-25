Vụ trẻ đá bóng ra đường gây tai nạn chết người: Cảnh sát giao thông nói gì?

Cảnh Kỳ

TPO - Việc chơi bóng nằm trong hành lang an toàn đường bộ, trên đường giao thông, có thể xem xét là hành vi “cản trở giao thông đường bộ”. Trẻ em dưới 14 tuổi sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng người lớn để trẻ chơi đùa, lơ là dẫn đến hậu quả nghiêm trọng có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự vì “vô ý làm chết người”.

Clip: Cháu bé đá bóng lăn ra đường gây tai nạn cho người đàn ông đi xe máy khiến nạn nhân tử vong.

Liên quan vụ tai nạn giao thông chết người khi cháu bé đá bóng lăn ra đường làm người đàn ông đi xe máy va phải xảy ra tại Vĩnh Long, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, do vụ tai nạn có người chết, nên vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý giải quyết.

“Phía CSGT tham gia làm nhiệm vụ tại hiện trường ban đầu, sau đó bàn giao toàn bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp nếu cơ quan điều tra có yêu cầu", lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay.

Khu vực cháu bé chơi (bên phải) đã đá trái bóng lăn ra đường dẫn đến tai nạn.

Như tin đã đưa, chiều 18/4, tại một cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp nằm cạnh Tỉnh lộ 908 qua ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long, một cháu bé chơi trên sân đã đá trái bóng lăn ra đường, đúng lúc này ông N.T.H (SN 1976, ngụ cùng địa phương) chạy xe máy trên đường đi làm về thì va chạm với trái bóng. Ông H ngã ra đường, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng sáng hôm sau tử vong.

Theo luật sư Trần Đào Thúy Ngọc (Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ), đối với hành vi chơi bóng nằm trong hành lang an toàn đường bộ, trên đường giao thông, có thể xem xét là hành vi “cản trở giao thông đường bộ” (Điều 261 Bộ luật Hình sự) nếu việc chơi bóng được coi là tạo ra vật cản trên đường và gây tai nạn.

Trong vụ việc này, trẻ em dưới 14 tuổi sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Tuy nhiên, người lớn để trẻ chơi đùa lơ là dẫn đến hậu quả nghiêm trọng có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Luật sư Trần Đào Thúy Ngọc.

Ngoài ra, người gây tai nạn còn phải chịu trách nhiệm dân sự về các khoản bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm sẽ được xác định theo điều 591 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm chi phí cứu chữa, mai táng, tổn thất tinh thần và các nghĩa vụ cấp dưỡng nếu có sẽ do cha mẹ của người chưa thành niên thực hiện, căn cứ theo khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015.

“Qua sự việc này cũng khuyến cáo phụ huynh cần tuyệt đối không để trẻ em chơi đùa dưới lòng đường hoặc sát mép đường giao thông, đồng thời tạo không gian vui chơi an toàn, tách biệt với khu vực xe cộ qua lại. Người tham gia giao thông cũng cần chú ý quan sát, giảm tốc độ khi di chuyển qua khu vực dân cư, nơi có nhiều trẻ em…” - luật sư Ngọc chia sẻ.

#tai nạn giao thông #trách nhiệm pháp lý #trẻ em chơi đùa #đào tạo an toàn #vụ việc Vĩnh Long #cảnh sát giao thông #trẻ đá bóng lăn ra đường gây tai nạn chết người #Vĩnh Long #CSGT #trẻ chơi bóng #trẻ đá bóng

