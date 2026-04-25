Xôn xao vụ vợ lãnh án tù vì gây tai nạn khiến chồng tử vong

Sau tiệc mừng khai trương, người vợ biết chồng uống bia nhiều nên lái xe đưa chồng về. Trên đường về, không may chị mất lái đâm vào gốc cây làm chồng tử vong. Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt chị vợ 18 tháng tù vì nhận định đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất mát đau thương cho gia đình bị hại.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, chị Phạm Hồng Nhị (SN 1985, ngụ xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) cho biết, đã gửi đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt với mình, khi chị lái xe gây tai nạn khiến chồng là anh Võ Văn Đ. tử vong.

Chị Nhị nhớ lại, ngày 12/9/2024 - một ngày từ vui thành nỗi ám ảnh. Hôm đó, gia đình chị tổ chức mừng khai trương tại nhà thuê ở phường An Xuyên (Cà Mau), có mời một số bạn bè, hàng xóm tới liên hoan.

"Ban đầu, chỉ chồng nhậu với mọi người, tôi không tham gia. Tới chiều, mấy chị hàng xóm qua chơi và rủ tôi cùng uống, nói khai trương không uống vài lon thì kỳ. Tôi nghĩ từ trước tới giờ một, hai lon bia đâu có sao nên cũng uống” chị Nhị nhớ lại.

Đến khoảng 19h cùng ngày, tiệc tan, thấy chồng uống nhiều nên chị Nhị lái xe chở chồng về nhà ở xã Đá Bạc. Trên đường đi, do không làm chủ được tay lái, chị Nhị để xe lấn sang phần đường ngược chiều và đâm vào gốc cây bên lề đường.

Cú va chạm khiến anh Đ. tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não. Chị Nhị cũng bị thương nặng, cũng phải nằm viện điều trị hơn 10 ngày. Kết quả giám định cho thấy, nồng độ cồn trong máu anh Đ. là 217,65mg/100ml, còn nồng độ cồn trong máu chị Nhị là 20,9mg/100ml.

Quá trình điều tra, phía gia đình chồng yêu cầu chị Nhị bồi thường chi phí mai táng là 68 triệu đồng, bồi thường tổn thất tinh thần là 80 triệu đồng và chi phí cấp dưỡng hàng tháng cho 3 người con riêng của chồng là 1 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi (trước khi kết hôn với chị Nhị, anh Đ có 5 người con riêng - PV).

Ngày 13/4/2026, Tòa án Nhân dân khu vực 3 - Cà Mau đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Hồng Nhị về tội "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ". Tại tòa, chị Nhị không giấu được sự đau xót và hối hận tột cùng vì bị hại cũng là chồng của chị, nên xin HĐXX xem xét cho hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc cha mẹ và nuôi 2 con đang tuổi ăn học. Đồng thời, phía đại diện bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất mát đau thương cho gia đình bị hại, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, nên tuyên chị Nhị 18 tháng tù.

Không chỉ đối diện với pháp lý, điều khiến chị Nhị đau đớn hơn là hoàn cảnh gia đình phía sau. Chị là trụ cột chính, một mình gánh vác cả con cái và cha mẹ già. Chị có hai người con riêng, con trai lớn 23 tuổi đang học năm cuối đại học tại TPHCM, con gái 18 tuổi đang học lớp 12.

Theo lời chị Nhị, chi phí nuôi con mỗi tháng gần chục triệu đồng, chưa kể sinh hoạt của bản thân và cha mẹ lớn tuổi. Bản thân chị phải thức khuya, dậy sớm đi mua cá về bán lẻ, nhưng vẫn không đủ.

Ngoài ra, chị còn đang gánh khoản vay sinh viên 120 triệu đồng cho con trai. Gần đây, chị tiếp tục vay thêm 80 triệu đồng để bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho 3 con riêng của chồng.

Căn nhà gia đình chị Nhị làm tiệc khai trương cửa hàng thuê tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Kể về cuộc đời nhiều trắc trở của mình, chị cho biết từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ do mâu thuẫn trong cuộc sống. Người chồng hiện tại (anh Đ.) mang đến cho chị sự bù đắp, nhưng hạnh phúc ấy kéo dài không lâu thì tai ương ập đến, khiến chị rơi vào cảnh trớ trêu này.

“Chồng thương tôi lắm, giỏi giang, nhưng chưa kịp ổn định thì lại xảy ra chuyện này” chị nghẹn ngào và cho biết, trong những lúc tuyệt vọng nhất, chị từng nghĩ đến điều tiêu cực, buông xuôi mặc cho số phận… Nhưng còn con, còn cha mẹ nên phải cố gắng đứng dậy.

"Tôi sai tôi xin chịu, nhưng chỉ mong còn cơ hội lo cho con. Chỉ một phút chủ quan mà mọi thứ sụp đổ, các con tôi có khả năng thất học nếu tôi phải đi tù", chị Nhị nói.