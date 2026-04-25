Vụ khởi kiện khách hàng mua căn hộ: Chủ đầu tư tự nguyện hỗ trợ 360 triệu đồng

TPO - Hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao nhà dù khách hàng đã đóng 95% giá trị hợp đồng. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng mua bán, nhưng không thống nhất được việc xử lý hậu quả của chấm dứt hợp đồng. Lúc này chủ đầu tư kiện ngược khách hàng, rồi cùng nhau đi đến phiên toà phúc thẩm.

Liên quan đến vụ việc chủ đầu tư kiện khách hàng mua chung cư mà Tiền Phong đã thông tin, ngày 24/4, TAND TP. Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ giữa Công ty Cổ phần bất động sản JS (nguyên đơn) và vợ chồng ông Chu Hồng P - bà Lê Mai L (bị đơn).

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định chủ đầu tư đã chậm bàn giao căn hộ vượt thời hạn cam kết, người mua có quyền chấm dứt hợp đồng. Việc tính lãi được xác định từ thời điểm hết thời gian gia hạn theo hợp đồng, không phải từ thời điểm đóng tiền như yêu cầu của bị đơn.

Dự án của chủ đầu tư đang được triển khai tại phường Xuân Đỉnh (Hà Nội)

Hội đồng xét xử cũng cho rằng, chưa có cơ sở xác định thiệt hại thực tế đối với khoản chênh lệch giá căn hộ. Bên cạnh đó, chi phí thuê nhà không được quy định trong hợp đồng và không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp với vi phạm.

Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bên, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Dù vậy, tại phiên tòa, nguyên đơn tự nguyện hỗ trợ khách hàng 360 triệu đồng tiền thuê nhà và được HĐXX ghi nhận.

Như Tiền Phong đã thông tin, tháng 12/2021, vợ chồng ông P ký hợp đồng mua căn hộ do Công ty JS làm chủ đầu tư với giá hơn 5 tỷ đồng, dự kiến bàn giao quý II/2024.

Hết thời hạn và cả thời gian gia hạn, chủ đầu tư vẫn chưa giao nhà dù khách hàng đã đóng 95% giá trị hợp đồng (gần 4,7 tỷ đồng). Ngày 25/9/2025, vợ chồng ông P. gửi văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng. Hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng mua bán, nhưng không thống nhất được việc xử lý hậu quả pháp lý của vụ việc. Do đó, chủ đầu tư đã khởi kiện, đề nghị tòa công nhận việc chấm dứt hợp đồng từ ngày 2/10/2025, hoàn trả gần 4,7 tỷ đồng đã nhận và trả khoản phạt 8% giá trị hợp đồng.

Sau đó, bị đơn có đơn phản tố, yêu cầu tổng số tiền thanh toán hơn 17,9 tỷ đồng. Trong đó, ngoài yêu cầu hoàn trả số tiền đã đóng, khách hàng yêu cầu tính lãi chậm bàn giao 0,05%/ngày từ thời điểm đóng tiền đầu tiên (cuối năm 2021) đến khi chấm dứt hợp đồng; yêu cầu chủ đầu tư bồi thường chênh lệch giá căn hộ khoảng 9,3 tỷ đồng do giá thị trường tăng và 360 triệu đồng tiền thuê nhà.

Tại bản án sơ thẩm ngày 16/1/2026, TAND Khu vực 4 (Hà Nội) chấp nhận việc chấm dứt hợp đồng, buộc Công ty JS hoàn trả gần 4,7 tỷ đồng và trả khoản phạt 8%.

Đối với yêu cầu phản tố, Hội đồng xét xử sơ thẩm chỉ chấp nhận một phần tiền lãi chậm bàn giao. Trong đó, Hội đồng xét xử xác định thời gian vi phạm 368 ngày (từ 28/9/2024 đến 2/10/2025), tương ứng hơn 861 triệu đồng; đồng thời bác yêu cầu bồi thường chênh lệch giá và tiền thuê nhà do không có căn cứ.

