Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ khởi kiện khách hàng mua căn hộ: Chủ đầu tư tự nguyện hỗ trợ 360 triệu đồng

Thanh Hiếu

TPO - Hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao nhà dù khách hàng đã đóng 95% giá trị hợp đồng. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng mua bán, nhưng không thống nhất được việc xử lý hậu quả của chấm dứt hợp đồng. Lúc này chủ đầu tư kiện ngược khách hàng, rồi cùng nhau đi đến phiên toà phúc thẩm.

Liên quan đến vụ việc chủ đầu tư kiện khách hàng mua chung cư mà Tiền Phong đã thông tin, ngày 24/4, TAND TP. Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ giữa Công ty Cổ phần bất động sản JS (nguyên đơn) và vợ chồng ông Chu Hồng P - bà Lê Mai L (bị đơn).

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định chủ đầu tư đã chậm bàn giao căn hộ vượt thời hạn cam kết, người mua có quyền chấm dứt hợp đồng. Việc tính lãi được xác định từ thời điểm hết thời gian gia hạn theo hợp đồng, không phải từ thời điểm đóng tiền như yêu cầu của bị đơn.

Dự án của chủ đầu tư đang được triển khai tại phường Xuân Đỉnh (Hà Nội)

Hội đồng xét xử cũng cho rằng, chưa có cơ sở xác định thiệt hại thực tế đối với khoản chênh lệch giá căn hộ. Bên cạnh đó, chi phí thuê nhà không được quy định trong hợp đồng và không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp với vi phạm.

Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bên, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Dù vậy, tại phiên tòa, nguyên đơn tự nguyện hỗ trợ khách hàng 360 triệu đồng tiền thuê nhà và được HĐXX ghi nhận.

Như Tiền Phong đã thông tin, tháng 12/2021, vợ chồng ông P ký hợp đồng mua căn hộ do Công ty JS làm chủ đầu tư với giá hơn 5 tỷ đồng, dự kiến bàn giao quý II/2024.

Hết thời hạn và cả thời gian gia hạn, chủ đầu tư vẫn chưa giao nhà dù khách hàng đã đóng 95% giá trị hợp đồng (gần 4,7 tỷ đồng). Ngày 25/9/2025, vợ chồng ông P. gửi văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng. Hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng mua bán, nhưng không thống nhất được việc xử lý hậu quả pháp lý của vụ việc. Do đó, chủ đầu tư đã khởi kiện, đề nghị tòa công nhận việc chấm dứt hợp đồng từ ngày 2/10/2025, hoàn trả gần 4,7 tỷ đồng đã nhận và trả khoản phạt 8% giá trị hợp đồng.

Sau đó, bị đơn có đơn phản tố, yêu cầu tổng số tiền thanh toán hơn 17,9 tỷ đồng. Trong đó, ngoài yêu cầu hoàn trả số tiền đã đóng, khách hàng yêu cầu tính lãi chậm bàn giao 0,05%/ngày từ thời điểm đóng tiền đầu tiên (cuối năm 2021) đến khi chấm dứt hợp đồng; yêu cầu chủ đầu tư bồi thường chênh lệch giá căn hộ khoảng 9,3 tỷ đồng do giá thị trường tăng và 360 triệu đồng tiền thuê nhà.

Tại bản án sơ thẩm ngày 16/1/2026, TAND Khu vực 4 (Hà Nội) chấp nhận việc chấm dứt hợp đồng, buộc Công ty JS hoàn trả gần 4,7 tỷ đồng và trả khoản phạt 8%.

Đối với yêu cầu phản tố, Hội đồng xét xử sơ thẩm chỉ chấp nhận một phần tiền lãi chậm bàn giao. Trong đó, Hội đồng xét xử xác định thời gian vi phạm 368 ngày (từ 28/9/2024 đến 2/10/2025), tương ứng hơn 861 triệu đồng; đồng thời bác yêu cầu bồi thường chênh lệch giá và tiền thuê nhà do không có căn cứ.

#Khách hàng #Chung cư #Hợp đồng mua bán #Chủ đầu tư kiện khách hàng #Phúc thẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe