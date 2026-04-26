Mỹ nhân có gương mặt tỷ lệ vàng khiến chồng cũ điêu đứng giờ ra sao?

TPO - Từng là mỹ nhân sở hữu gương mặt vàng của Hollywood, Amber Heard bước sang tuổi 40 với cuộc sống hoàn toàn khác biệt sau vụ kiện chấn động với Johnny Depp. Rời xa hào quang và ồn ào của Los Angeles, nữ diễn viên sống kín tiếng tại Madrid, làm mẹ của ba con và bắt đầu lại ở nơi gần như không ai nhận ra cô.

Từng là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất Hollywood, sở hữu gương mặt được nhiều chuyên gia thẩm mỹ đánh giá gần với “tỷ lệ vàng”, Amber Heard từng có tất cả, danh tiếng, nhan sắc, sự nghiệp điện ảnh và cuộc sống xa hoa giữa kinh đô Hollywood.

Cô xuất hiện trên thảm đỏ với những bộ váy đắt giá, góp mặt trong các bom tấn triệu USD, được truyền thông săn đón và nhiều lần lọt danh sách sao nữ đẹp nhất hành tinh. Trong mắt công chúng, Amber Heard là hình mẫu ngôi sao Hollywood trẻ trung, quyến rũ và đầy triển vọng.

Nhưng bước sang tuổi 40, cuộc sống của sao nữ Aquaman đã đổi khác gần như hoàn toàn.

Không còn những buổi ra mắt phim hào nhoáng, không còn paparazzi bủa vây mỗi ngày tại Los Angeles, không còn là gương mặt quen thuộc của các chiến dịch quảng bá lớn, nữ diễn viên hiện sống kín tiếng tại Madrid cùng ba con nhỏ.

Sau vụ kiện chấn động với chồng cũ Johnny Depp từng khiến cả thế giới dõi theo năm 2022, Amber Heard gần như rút lui khỏi Hollywood để bắt đầu lại ở nơi gần như không còn sự hào nhoáng.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy cô xuất hiện đời thường, giản dị, đưa con đi dạo ở Tây Ban Nha trong dịp sinh nhật tuổi 40. Truyền thông quốc tế nhận định nữ diễn viên đang tập trung hoàn toàn cho gia đình và tận hưởng cuộc sống tránh xa ánh đèn sân khấu.

Nhiều người gọi đó là cú ngã của một ngôi sao. Nhưng cũng có người cho rằng, đó là lựa chọn để tự cứu mình sau những năm tháng bị cuốn vào tâm bão dư luận toàn cầu.

Buông bỏ quá khứ

Sau khi dàn xếp hậu quả pháp lý từ vụ kiện phỉ báng với Johnny Depp, Amber Heard âm thầm rời Mỹ. Cô lặng lẽ chuyển sang Tây Ban Nha, điểm bắt đầu cho cuộc sống mới.

Ban đầu, nữ diễn viên được cho là sống tại đảo Mallorca. Một số nguồn tin cho biết cô từng thuê nhà dưới tên Martha Jane Cannary, tên thật của nữ cao bồi huyền thoại Calamity Jane. Việc dùng bí danh được xem là cách Amber Heard tránh sự chú ý sau thời gian trở thành nhân vật bị săn đuổi nhất.

Sau đó, cô chuyển đến Madrid và ổn định cuộc sống lâu dài tại thủ đô của Tây Ban Nha. Theo Daily Mail, Amber Heard mua căn nhà trị giá khoảng 1,5 triệu euro ở Chamartín, khu dân cư khá đắt đỏ phía bắc thủ đô, nơi tập trung giới doanh nhân, cầu thủ bóng đá và các gia đình có điều kiện.

Nơi ở mới của Amber Heard được mô tả có nhiều phòng ngủ, sân vườn riêng và đủ không gian cho ba con nhỏ. Hàng xóm cho biết cô sống kín đáo, ăn mặc giản dị và nhanh chóng hòa nhập với khu phố.

“Cô ấy đưa con đến trường vào buổi sáng, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và cư xử rất bình thường”, một người dân địa phương chia sẻ với Daily Mail.

Điều khiến Amber Heard yêu thích Madrid là sự riêng tư. Không giống Los Angeles, nơi mỗi bước chân của người nổi tiếng đều có thể thành tin tức, tại Tây Ban Nha cô có thể đi siêu thị, dạo phố hay ngồi quán cà phê mà ít bị làm phiền.

Trong một lần chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống mới, Amber Heard nói cô rất thích sống ở nơi yên bình như Tây Ban Nha.

Nữ diễn viên còn gây chú ý vì khả năng nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát. Trong nhiều video lan truyền, cô trò chuyện tự nhiên với người dân địa phương và phóng viên bằng ngôn ngữ bản xứ.

Nếu trước kia Amber Heard thường được nhắc đến bởi những buổi tiệc xa xỉ, thì nay hình ảnh quen thuộc của cô là người mẹ đưa con đi học, ghé mua thực phẩm cho gia đình.

Theo một số nguồn tin, con gái đầu lòng Oonagh Paige theo học trường song ngữ tại Madrid. Amber Heard nhiều lần được bắt gặp đưa con đến trường rồi đi bộ về nhà như bao phụ huynh khác.

Năm 2025, nữ diễn viên khiến công chúng bất ngờ khi thông báo chào đón cặp song sinh Agnes và Ocean. Trong bài đăng nhân Ngày của Mẹ, cô viết: “Năm nay tôi vô cùng hạnh phúc khi gia đình mình trở nên trọn vẹn. Tay và trái tim tôi đều đầy ắp”.

Amber Heard từng gọi việc làm mẹ đơn thân là “trải nghiệm khiêm nhường nhất đời mình”. Với nhiều người theo dõi cô, đó dường như là vai trò quan trọng nhất của nữ diễn viên lúc này.

Dù rời xa điện ảnh thương mại, Amber không hoàn toàn từ bỏ nghệ thuật. Năm qua, cô trở lại bằng con đường này khiêm tốn hơn với sân khấu và các dự án độc lập. Cô tham gia vở diễn Spirit of the People của Jeremy O. Harris và xuất hiện tại Liên hoan phim Sundance với phim tài liệu Silenced.

Quá khứ đầy tai tiếng

Để hiểu vì sao Amber Heard chọn cuộc sống kín tiếng, phải nhìn lại chặng đường nhiều biến động.

Sinh năm 1986 tại Austin, Amber Heard bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ đầu những năm 2000. Cô gây chú ý với vẻ đẹp sắc sảo, phong thái mạnh mẽ và nhanh chóng có vai chính đầu tiên trong All the Boys Love Mandy Lane.

Sau đó, cô liên tục góp mặt trong nhiều phim như Never Back Down, The Rum Diary, Drive Angry, Magic Mike XXL và đặc biệt là vai Mera trong Aquaman cùng phần tiếp theo năm 2023.

Song song với sự nghiệp, nhan sắc của Amber Heard luôn là đề tài được bàn tán. Một số nghiên cứu xếp cô vào nhóm người đẹp có gương mặt gần đạt chuẩn “golden ratio”, từ đó biệt danh “người phụ nữ có gương mặt đạt tỷ lệ vàng” lan truyền rộng rãi.

Khi sự nghiệp đang lên, Amber Heard gặp Johnny Depp trên phim trường The Rum Diary. Hai người công khai hẹn hò rồi kết hôn năm 2015. Thời điểm đó, họ là một trong những cặp đôi được chú ý nhất Hollywood. "Cướp biển Caribbean là siêu sao toàn cầu, cô là mỹ nhân trẻ đầy triển vọng''.

Nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn một năm.

Amber Heard mất trắng sự nghiệp sau khi khiến tài tử Johnny Depp điêu đứng.

Năm 2016, Amber Heard nộp đơn ly hôn và xin lệnh cấm tiếp xúc, cáo buộc Johnny Depp có hành vi bạo lực gia đình. Vụ việc lập tức gây chấn động làng giải trí quốc tế.

Hai bên sau đó đạt thỏa thuận ly hôn, nhưng tranh cãi chưa bao giờ kết thúc.

Năm 2018, Amber Heard tạo sóng gió với bài đăng chấn động trên The Washington Post, nói mình là “nhân vật công chúng đại diện cho nạn bạo lực gia đình”. Dù không nêu tên Depp, phía nam diễn viên cho rằng bài viết ám chỉ ông và hủy hoại danh tiếng, nên khởi kiện phỉ báng.

Phiên tòa năm 2022 tại Virginia kéo dài sáu tuần vượt xa khuôn khổ pháp lý để trở thành sự kiện truyền thông toàn cầu, thậm chí được gọi là "bộ phim hấp dẫn hơn bất kỳ dự án bom tấn nào". Hàng triệu người theo dõi livestream từng ngày. Các đoạn ghi âm, lời khai, tin nhắn riêng tư và hình ảnh đời tư liên tục bị đưa ra trước công chúng.

Mạng xã hội biến phiên tòa thành cuộc chiến chưa từng có. Phe ủng hộ Johnny Depp, phe bênh vực Amber Heard, vô số clip cắt ghép, meme chế giễu và những cuộc công kích dữ dội.

Kết quả, bồi thẩm đoàn phán quyết Amber Heard phải bồi thường cho Johnny Depp hơn 10 triệu USD, đồng thời cô thắng một phần ở đơn kiện ngược với khoản 2 triệu USD.

Sau phán quyết, Amber Heard nói: “Tôi đã bảo vệ sự thật của mình và vì thế cuộc sống như tôi từng biết đã bị hủy hoại”. Cô cũng cho rằng những gì diễn ra trên mạng xã hội là ví dụ về việc phụ nữ bị tái tổn thương khi lên tiếng.

Dù hai bên sau đó đạt thỏa thuận dàn xếp cuối năm 2022, hệ lụy với Amber Heard là rất lớn. Hình ảnh công chúng tổn hại nặng nề, cơ hội nghề nghiệp suy giảm, các dự án thương mại lớn gần như khép lại. Nhiều nguồn tin Hollywood từng cho rằng cô rơi vào tình trạng bị đóng băng trong ngành giải trí.

Và rồi Amber Heard rời đi.

Không chiến dịch phục hồi hình ảnh rầm rộ, không cố giành lại vị trí cũ bằng những cuộc phỏng vấn kể khổ, cô chọn cách rời xa Hollywood để bắt đầu lại từ số 0.

Ở tuổi 40, Amber Heard không còn là mỹ nhân trước hàng trăm ống kính. Hình ảnh rõ nhất về Amber Heard là người phụ nữ dắt con đi dạo giữa nắng Madrid, đẩy xe em bé, ghé mua bánh mì, rồi trở về ngôi nhà yên tĩnh.

Cô có thể đã mất nhiều thứ từ hào quang, danh tiếng, sự nghiệp từng ở đỉnh cao. Bù lại, Amber Heard tìm lại được nơi đất khách là điều khó mua nhất ở Hollywood đó là sự bình yên bên ba người con.