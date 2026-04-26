Nam ca sĩ phải hủy 4 concert liên tiếp

TPO - Ca sĩ Hoa Thần Vũ không thể biểu diễn 4 đêm ở Vân Nam trước giờ G, lý do được đưa ra gây tranh cãi.

Theo Epoch Times, ca sĩ Trung Quốc Hoa Thần Vũ dự kiến tổ chức 4 đêm concert tại hồ Phủ Tiên, Ngọc Khê (tỉnh Vân Nam) từ ngày 1/5. Sân khấu đã được hoàn thiện, nhưng chỉ 9 ngày trước khi diễn ra, anh bất ngờ thông báo hoãn với lý do “bất khả kháng”.

Hoa Thần Vũ chia sẻ trên Weibo: “Khi biết có khả năng phải hoãn, tôi đang tập luyện cùng ban nhạc. Những ngày qua, đội ngũ của tôi vẫn triển khai mọi công việc như kế hoạch, đồng thời tích cực trao đổi để tìm phương án. Xin gửi lời xin lỗi tới mọi người, ‘Hỏa tinh lạc viên 2.0’ buộc phải hoãn vì yếu tố bất khả kháng".

Anh không kìm được sự xúc động và bật khóc ngay trong buổi livestream. Phòng làm việc của nam ca sĩ thông báo chuỗi concert Hỏa tinh lạc viên 2.0 dự kiến diễn ra từ ngày 1-5/5 tại sân khấu âm nhạc hồ Phủ Tiên (Trừng Giang, Ngọc Khê) sẽ được dời lịch, thời gian tổ chức mới thông báo sau.

Ngày 24/4, cơ quan văn hóa - du lịch Trừng Giang (Ngọc Khê) phát đi hướng dẫn về quy trình bồi hoàn chi phí phát sinh do việc hoãn concert. Theo đó, khán giả đã mua vé có thể nộp hồ sơ trước ngày 26/4 để được xem xét bồi thường các khoản thiệt hại từ vé tàu xe, máy bay và đặt phòng lưu trú, quá thời hạn này sẽ không được giải quyết.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho biết Hoa Thần Vũ đã mua ba khu đất tại địa phương để xây dựng địa điểm cố định biểu diễn. Tổng chi phí đầu tư được ước tính vượt một tỷ NDT. “Đến giờ vẫn chưa tính hết sẽ tốn bao nhiêu, giống như cái hố không đáy", nam ca sĩ từng chia sẻ. Khi công trình đã hoàn tất, concert lại không thể diễn ra đúng kế hoạch.

Một số phóng viên đã liên hệ với cơ quan văn hóa - du lịch địa phương để hỏi về nguyên nhân hoãn, bao gồm khả năng do giá khách sạn tăng cao hoặc áp lực khách du lịch dịp lễ 1/5, nhưng phía này phủ nhận. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến yếu tố môi trường, song chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Theo Sina, nguyên nhân được cho là xuất phát từ những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường. Theo đó, địa điểm tổ chức concert cách đường mép nước hồ Phủ Tiên khoảng 200 m. Tại đây, chính quyền thành phố Ngọc Khê đã phân định rõ vùng bảo tồn cốt lõi, lắp đặt các biển báo cụ thể. Dự án được địa phương phê duyệt, nhưng khi trình lên cấp cao lại bị từ chối vì lo ngại tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Người hâm mộ cũng đặt câu hỏi rằng nếu vấn đề là môi trường, vì sao dự án trước đó vẫn được phê duyệt?

Việc sử dụng cụm từ “bất khả kháng” đã làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng khái niệm này không nên bị lạm dụng như cách né tránh trách nhiệm hoặc che giấu nguyên nhân thực sự.

Tối 25/4, Hoa Thần Vũ thông báo ê-kíp đang tìm địa điểm mới phù hợp và không để khán giả chờ lâu. Anh khẳng định concert vẫn diễn ra.

Sinh năm 1990 tại Hồ Bắc, Trung Quốc, Hoa Thần Vũ luôn được nhắc đến như “hiện tượng kỳ tích” của làng nhạc Hoa ngữ. Anh nổi tiếng là giọng ca nội lực, âm vực rộng cùng những concert tầm cỡ hút hàng chục nghìn người. Năm 2024, anh gây sốt khi tổ chức concert lúc 3h, đón bình minh bên bờ biển cùng fan.