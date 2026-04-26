Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lừa lấy tiền nhập học của sinh viên tại chức, khi tốt nghiệp còn giao bằng giả

Phú Nguyễn

TPO - Cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam một bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, liên quan tới trường Đại học Trưng Vương.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Dương (SN 1983, trú tại Hà Nội) về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức'.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2025, lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý của Trường Đại học Trưng Vương, Dương đã tự ý cho 7 công dân không qua thi tuyển đầu vào tham gia học. Thời điểm đó, Dương là người được giao quản lý 2 lớp đại học ngành Luật Kinh tế hệ vừa làm vừa học tại khu vực Hà Giang (cũ)

tuyenquang.jpg
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam đối với Phạm Quốc Dương (áo xanh, bên trái).

Dương hứa hẹn sẽ “hợp thức hóa” thủ tục tuyển sinh sau, đồng thời thu của các cá nhân này hơn 300 triệu đồng với danh nghĩa lệ phí thi và học phí. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền không được nộp về nhà trường mà bị Dương chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Đến đầu năm 2025, khi các học viên hoàn thành chương trình và có nhu cầu nhận bằng tốt nghiệp, Dương tiếp tục làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của Trường Đại học Trưng Vương để cung cấp, nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Trường Đại học Trưng Vương được thành lập ngày 18/5/2010, trụ sở chính tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ. Trường đào tạo đa ngành bao gồm: Kinh tế (Quản trị, Kế toán, Logistics, TMĐT), Sức khỏe (Dược, Điều dưỡng), Công nghệ (IT, Kỹ thuật ô tô), Ngôn ngữ (Anh, Trung, Hàn), Luật và Truyền thông.

Phú Nguyễn
#Trường Đại học Trưng Vương #khởi tố #vụ án #Tuyên Quang #làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp

