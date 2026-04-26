Lừa lấy tiền nhập học của sinh viên tại chức, khi tốt nghiệp còn giao bằng giả

TPO - Cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam một bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, liên quan tới trường Đại học Trưng Vương.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Dương (SN 1983, trú tại Hà Nội) về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức'.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2025, lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý của Trường Đại học Trưng Vương, Dương đã tự ý cho 7 công dân không qua thi tuyển đầu vào tham gia học. Thời điểm đó, Dương là người được giao quản lý 2 lớp đại học ngành Luật Kinh tế hệ vừa làm vừa học tại khu vực Hà Giang (cũ)

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam đối với Phạm Quốc Dương (áo xanh, bên trái).

Dương hứa hẹn sẽ “hợp thức hóa” thủ tục tuyển sinh sau, đồng thời thu của các cá nhân này hơn 300 triệu đồng với danh nghĩa lệ phí thi và học phí. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền không được nộp về nhà trường mà bị Dương chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Đến đầu năm 2025, khi các học viên hoàn thành chương trình và có nhu cầu nhận bằng tốt nghiệp, Dương tiếp tục làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của Trường Đại học Trưng Vương để cung cấp, nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.