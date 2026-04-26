Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Cảnh sát khống chế đối tượng cầm dao tấn công tài xế xe ôm

Thanh Hà

TPO - Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Hoàng Trọng Hùng, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội, đã cầm dao tấn công một lái xe ôm công nghệ.

tan-con.jpg
Cảnh sát khống chế đối tượng Tùng.

Ngày 26/4, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội đã kịp thời khống chế đối tượng gây rối, hành hung lái xe công nghệ xảy ra trên địa bàn phường Thanh Liệt.

Trước đó, đêm 24/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ gây rối tại khu vực ngõ 87 Yên Xá, phường Thanh Liệt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng tới hiện trường.

Cảnh sát nhanh chóng khống chế đối tượng hành hung, cầm dao tấn công một lái xe ôm công nghệ.

Đối tượng sau đó được làm rõ là Hoàng Trọng Hùng (SN 1988, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Theo cảnh sát, rất may trong quá trình xảy ra vụ việc, lưỡi dao bị tuột khỏi cán, không rút ra được nên không gây hậu quả đáng tiếc.

Hiện Công an phường Thanh Liệt đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe