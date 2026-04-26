Cái chết gây sốc Kpop

TPO - Tin tức về cái chết của Han Byeol, cựu thực tập sinh của YG Entertainment, khiến cộng đồng người hâm mộ Kpop bàng hoàng. Cô gái Gen Z từng được đồn đoán là thành viên nhóm nhạc nữ Babymonster, nhưng cuối cùng lại rời công ty trong tiếc nuối.

Tối 25/4, Koreaboo gây sốc khi đưa tin Han Byeol được cho là đã qua đời. Càng sốc hơn nữa khi trang tin giải trí Hàn Quốc này tiết lộ cô gái Gen Z không phải mới qua đời, mà đã được vài năm, nhưng không ai hay biết.

Một số nguồn tin tiết lộ Han Byeol qua đời từ 2 năm trước, nhưng không nói rõ lý do. Ngoài ra, một người dùng X đã chia sẻ bức ảnh chụp nơi an nghỉ của cô gái - bao gồm hũ tro cốt, ảnh chụp và những kỷ vật.

Tin tức này nhanh chóng tạo “cú nổ” trong cộng đồng người hâm mộ Kpop, trở thành chủ đề thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội lớn như X, Facebook, Instagram…

Đa số đều tỏ ra bàng hoàng, không dám tin vào sự thật. Họ chia sẻ chỉ nghĩ Han Byeol rút khỏi ngành giải trí, chứ không hề biết cô không còn tồn tại trên đời này. Những người khác lại tò mò về nguyên nhân cái chết.

Cư dân mạng bình luận: “22 tuần trước, tôi thấy bình luận ‘cô ấy đã ra đi’ trên Instagram, nhưng chỉ nghĩ cô ấy lại ra mắt thất bại. Hóa ra cô ấy đã mất từ 2 năm trước sao?”, “Chuyện gì vậy? Cô ấy còn trẻ quá. Tôi tưởng cô ấy được ra mắt với nhóm nhạc khác chứ?”, “Thật buồn quá! Cô ấy là một trong những thực tập sinh nổi tiếng nhất ở YG. Tôi muốn khóc quá. Hãy an nghỉ nhé thiên thần”, “Tôi vẫn nhớ bản cover All About That Bass của cô ấy như thể nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Một tài năng rực rỡ ra đi quá sớm. Trái tim tôi đau đớn thay cho những người thân yêu của cô ấy. Hãy yên nghỉ, Han Byeol!”, “Ôi trời ơi! Thực sự không thể tin được. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Cô ấy là tuổi thơ của tôi”, “Cô ấy tự tử sao? Cô ấy qua đời vì bệnh tật hay tai nạn? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã chờ ngày cô ấy được ra mắt từ rất lâu rồi”…

Bên cạnh những lời tiếc thương, nhiều cư dân mạng chỉ trích Koreaboo vì đưa tin về cái chết của Han Byeol: “Mọi người ơi, cô ấy mất cách đây 2 năm rồi và gia đình không đồng ý công khai câu chuyện này”, “Điều này thật thiếu nhạy cảm. Việc chia sẻ nỗi đau riêng tư của gia đình để câu kéo lượt xem là thiếu tôn trọng người đã khuất. Những người thân yêu của cô ấy đã chọn cách im lặng. Hãy để cô ấy yên nghỉ trong danh dự thay vì biến mất mát thành nội dung”, “Họ đã được sự đồng ý của ai để chia sẻ tin tức thế này? Xóa nó đi”, “Koreaboo đáng bị kiện. Sao dám đăng bài mà không có sự đồng ý của gia đình cô ấy?”…

Han Byeol sinh ngày 18/11/2005, là con lai Hàn Quốc và Thụy Điển. Cô còn có tên khác là Katties.

Cô bắt đầu được chú ý thông qua chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc Kpop Star 6 (2016-2017). Cô gây ấn tượng khi vừa hát vừa nhảy ca khúc All About That Bass của Meghan Trainer. Video về tiết mục này nhận được hơn 19 triệu lượt xem trên YouTube.

Han Byeol biểu diễn All About That Bass tại Kpop Star 6.

Dù không được đi sâu vào vòng trong, Han Byeol lọt mắt xanh của cựu chủ tịch YG, Yang Hyun Suk, và sau đó trở thành thực tập sinh tại công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc này.

Cô từng được đồn đoán có suất trong đội hình cuối cùng của Babymonster. Tuy nhiên, điều đó không diễn ra vì nhóm nhạc “em gái BlackPink” chính thức ra mắt vào năm 2024, nhưng Han Byeol rời công ty vào năm 2020.

Cùng năm đó, cô tham gia chương trình sống còn CAP-TEEN của Mnet. Tại đây, Han Byeol tiết lộ rời YG vì dành nhiều thời gian đào tạo nhưng không thấy được cơ hội ra mắt làm thần tượng Kpop.

Ngoài âm nhạc, Han Byeol cũng thử sức với vai trò diễn viên. Năm 2015, cô đóng vai nhỏ trong bộ phim K-COPS Special Edition (giống như 5 anh em siêu nhân của Nhật Bản).

Năm 2017, cô tham gia bộ phim Hip Hop Teacher của đài JTBC, vào vai nữ sinh 12 tuổi đa tài.

Tin tức gần nhất về Han Byeol là vào tháng 4/2023. Fanpage Facebook mang tên cô, có hơn 11.000 người theo dõi, cho biết cô mở tài khoản Instagram công khai. Điều này có nghĩa cô không còn là thực tập sinh nữa.

Theo một người hâm mộ, tài khoản này đã bị gia đình xóa sau khi Han Byeol qua đời.