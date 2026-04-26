Phát hiện kho thuốc lá lậu ‘khủng’ do đối tượng người nước ngoài quản lý

Nguyễn Thắng

TPO - Một nhà kho kín đáo chứa hơn 170.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, triệt phá. Trong vụ việc, một đối tượng quốc tịch Trung Quốc cùng đồng phạm trực tiếp quản lý, đóng gói số hàng cấm khổng lồ này đã bị khởi tố để điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nong YongDa (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc) và Sái Văn Toàn (SN 2002, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp Công an xã Yên Trung tổ chức xác minh, kiểm tra một nhà kho tại khu vực thôn Trung Lạc, xã Yên Trung do có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động cất giấu hàng hóa trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đang trực tiếp quản lý, trông coi và đóng gói thuốc lá vào các thùng carton để chuẩn bị vận chuyển. Kiểm tra toàn bộ nhà kho, Công an thu giữ 385 thùng carton chứa thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, tất cả đều không có tem nhập khẩu hợp pháp.

Đối tượng Sái Văn Toàn (bên trái), đối tượng Nong YongDa (bên phải) và tang vật vụ án.

Trong số tang vật có 135 thùng thuốc lá nhãn hiệu Dunhill, tổng cộng 8.020 cây (tương đương 80.200 bao) và 250 thùng thuốc lá nhãn hiệu Benson & Hedges Gold, tổng cộng 9.224 cây (tương đương 92.240 bao). Tổng số thuốc lá nhập lậu bị thu giữ lên tới hơn 170.000 bao.

Làm việc với cơ quan Công an, cả hai đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định có đủ yếu tố cấu thành tội phạm để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng theo quy định.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ đường dây liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Nguyễn Thắng
#Phát hiện kho thuốc lá lậu #Khởi tố đối tượng Trung Quốc #Thu giữ thuốc lá ngoại nhập lậu #Công an Bắc Ninh phá án

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe